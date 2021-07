La riconoscete? È un’attrice famosa ed ha perso ben 30 chili: trasformazione incredibile

Lei è un’attrice molto famosa ed ha perso ben 30 chili, la trasformazione è veramente incredibile: l’avete riconosciuta?

L’avete riconosciuta? Si tratta di un’attrice molto famosa, protagonista di pellicole abbastanza note, che ha perso ben 30 chilogrammi. La sua trasformazione è veramente incredibile e probabilmente per questo motivo non siete riusciti a riconoscerla. Di seguito vi diciamo di chi si tratta, raccontandovi il suo percorso che l’ha portata a perdere peso.

Attrice famosa perde 30 chili: trasformazione incredibile

La conoscete Rebel Wilson? È una sceneggiatrice, produttrice e comica molto famosa. La Wilson, dopo una lunga gavetta a teatro, ha raggiunto l’apice del successo quando si è trasferita negli Stati Uniti ed ha firmato un contratto con l’agenzia William Morris Endeavor, che le ha assicurato un ruolo nella commedia di successo Le amiche della sposa. In seguito ha recitato nella commedia australiana Tre uomini e una pecora, ne The Wedding Party e Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Nel 2013 è stata conduttrice degli MTV Movie Awards 2013, vincendo anche il premio per la miglior performance emergente per Voices. Nel 2016 invece è stata protagonista della pellicola comica Single ma non troppo insieme a Dakota Johnson, Alison Brie e Leslie Mann.

Rebel è sempre stata famosa, oltre che per le sue qualità artistiche, anche per il suo fisico abbastanza pronunciato. Negli ultimi anni, però, l’attrice e comica ha deciso di apportare un evidente cambiamento al suo corpo. La Wilson ha perso ben trenta chili. L’attrice comica ha abbinato una dieta sana ed equilibrata con lo sport.

La Wilson si era prefissata l’obiettivo di arrivare a 75 chili ed ha raggiunto il suo intento. Oggi l’attrice è completamente diversa dagli esordi, quando la sua fisicità era diventata un tratto distintivo. L’attrice comica ha deciso di cambiare la sua forma fisica durante la pandemia. La Wilson ha deciso di sconfiggere la pigrizia e a prendersi cura di sé, mangiando meglio e allenandosi. Lei stessa ha definito il 2020 il suo “anno della salute”.