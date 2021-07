E’ spuntata la foto del passato mai vista prima: Carlo Conti qui era giovanissimo, aveva circa 18 anni! Vi mostriamo lo scatto inedito!

Il celebre conduttore Carlo Conti è uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano. Il fiorentino è stato a capo del Festival di Sanremo per tre anni: ha svolto il ruolo di direttore artistico e conduttore per le edizioni 2015, 2016 e 2017. E’ stato inoltre il direttore artistico dello Zecchino d’Oro ed è uno dei volti storici del programma l’Eredità. Carlo è una vera star italiana e qualche giorno fa si è collegato in diretta con Serena Autieri, nel programma ‘Dedicato’. Ha raccontato del suo presente ma anche del suo passato: la regia ha mandato in onda una foto del passato davvero incredibile. Date un’occhiata!

Carlo Conti, spunta la foto del passato mai vista prima: aveva 18 anni, l’avreste riconosciuto?

Nel corso del programma ‘Dedicato’, Carlo Conti si è collegato in diretta lo scorso 30 giugno per raccontare del suo passato. Il simpatico e talentuoso conduttore ha cominciato la sua carriera in radio, nel ’76. “I pomeriggi invece di andare fuori con gli amici preferivo andare in radio, la domenica” ha raccontato. “Avendo iniziato la carriera nelle radio private, io scherzo sempre dicendo che erano private nel senso che erano private di tutto, non c’era nulla tranne un microfono, poi c’è stato l’avvento delle prime idee, quindi prendere le telefonate e far fare le dediche” ha proseguito.

La regia del programma, in onda, ha mandato una foto del passato, quando Carlo lavorava in discoteca. Non crederete ai vostri occhi:

“Qui ero in discoteca, questa foto è del 1979 o ’80 e l’idea fu quella di prendere telefonate e fare dediche” ha raccontato in seguito Conti. E voi, guardando questa foto, avreste riconosciuto il celebre conduttore? Non tutti risponderebbero con un sicuro sì!