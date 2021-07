Impossibile dimenticare la bellissima Ede Britt in “Desperate Housewives”, sapete com’è diventata oggi? Ha 57 anni: incredibile a crederci!

Chi è che non ha mai seguito una puntata di “Desperate Housewives”? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Ambientato a Winsteria Lane, la famosissima serie televisiva raccontava le vicende di sei splendide casalinghe miste ad intrighi, misteri ed omicidi da svelare. Davvero incredibile, vero? In effetti, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero assoluto sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che non soltanto, ancora adesso, continua ad essere una serie amatissima e seguitissima, ma anche i suoi personaggi continuano ad essere ricordati con grandi affetto.

Tra le sei casalinghe di “Desperate Housewives”, è davvero impossibile non ricordarsi di lei: Ede Britt. Davvero bellissima, l’attrice ha conquistato l’attenzione di tutti i telespettatori della serie televisiva sin da subito. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Attualmente, l’attrice ha ben 57 anni, ma com’è cambiata? Resterete sbalorditi!

Ricordate Ede in “Desperate Housewives”, eccola oggi a 57 anni: da non credere!

Insieme alla bellissima Susan Meyer e tantissime altre splendide attrici, anche Ede Britt è stata una delle protagoniste indiscusse di “Desperate Housewives”. Ricordate la serie televisiva che ci ha fatto compagnia dal 2004 al 2012 per ben otto stagioni? Impossibile dimenticarlo, è vero! Ebbene: la bellissima Nicollette Sheridan, è proprio questo il suo nome nella “vita reale”, è stata una delle sei casalinghe. La ricordate? Ecco. Con la sua immensa bellezza e spiccata ironia, l’affascinante Britt ha catturato l’attenzione di tutti. Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è cambiata?

Dopo l’incredibile successo di “Desperate Housewives”, Nicollette ha continuato a cavalcare l’onda del successo. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista in tantissime altre serie televisive di successo, ma anche in diverse pellicole cinematografiche di un certo calibro. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Il talento dell’attrice è davvero smisurato, c’è da ammetterlo.

Ora ci chiediamo, invece: com’e cambiata? Ebbene: ad oggi, la bella Ede ha ben 57 ed è sempre bellissima! Guardate qui:

Saranno anche passati nove anni da “Desperate Housewives”, ma la sua Ede è sempre bellissima, no?