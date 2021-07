Avete mai visto la casa di Elisa Toffoli? E’ bellissima, con dettagli molto particolari!

Elisa Toffoli è una cantautrice italiana con una voce che fa venire i brividi, bella, ma così bella da riuscire ad immergerci in una magica realtà, al solo primo ascolto. E i testi, che dire, sono tutti forme di espressioni diverse, ognuno con un significato interno, nascosto nelle parole.

In questi anni di carriera, i premi e riconoscimenti ricevuti per la bella artista sono stati davvero tantissimi. Ovviamente, lo sappiamo, la Toffoli è popolarissima, non solo in Italia ma anche all’estero, e questa fama l’ha avvolta anche sui social, dove ha un profilo instagram di oltre un milione di follower. Della sua carriera professionale conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lei? Avete mai visto dove vive? Proprio attraverso le foto rese note sui social, abbiamo potuto catturare alcuni spazi della sua casa.

Elisa Toffoli, avete mai visto la sua casa? I dettagli sono tutti da osservare!

Amatissima artista, Elisa Toffoli è apprezzatissima e seguitissima, tanto che i suoi fan, sono sempre attenti a quanto le succede, sui possibili concerti, ed eventuali presenze in televisione o altrove, in qualità di ospite. Sappiamo molto della sua carriera, Elisa non ha assolutamente bisogno di presentazioni, ma cosa sappiamo, invece, di lei? Per caso, avete mai visto la sua casa?

Attraverso il suo canale instagram, è possibile vedere piccoli dettagli ben evidenti, presenti in alcune sue foto. In un video pubblicato, l’artista si mostra intenta mentre è alle prese con le pulizie di casa, e qui, possiamo vedere alcuni particolari, come l’ampio spazio circostante. Indietro, vediamo delle tende di colore bianco, e delle piante, molto grandi, che sono da arricchimento.

Sembrerebbe essere proprio la cucina, nella seconda foto, dove, qui, l’artista appare intenta nel mangiare una minestra, come lei stessa ha riportato.

Vediamo degli elettrodomestici sullo sfondo, e un forno, in lontananza, il tutto ricoperto di un colore molto chiaro, sul bianco. Beh, bisogna dire che la dimora di Elisa è molto carina, non trovate anche voi?