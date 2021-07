Quando inizia Gomorra 5? L’annuncio è appena arrivato: manca davvero pochissimo, non aspettavamo altro! Notizia attesissima.

Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato! Proprio qualche istante fa, Marco D’Amore ha annunciato la data di inizio di Gomorra 5. Avete letto proprio bene, si! Dopo il clamoroso finale della quarta stagione, manca davvero pochissimo per scoprire cosa succederà a Genny Savastano. “Non servono parole. La fine”, scrive l’attore campano a corredo di questo video davvero imperdibile e che, soprattutto, svela la data di inizio.

Questa, lo sappiamo benissimo, sarà l’ultima stagione di Gomorra. Dopo ben 5 anni, la serie televisiva targata Sky e concentrata sulle avventure di Genny Savastano, il clan di Secondigliano e di quelli, invece, “contrastanti” saluterà per sempre il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico. A questo punto, però, ci chiediamo: quando inizia Gomorra 5? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo: manca davvero pochissimo! Scopriamo la data!

Quando inizia Gomorra 5: il video è imperdibile, la data appena svelata

Sapevamo che sarebbe stata una stagione imperdibile e, stando a quanto si apprende da questo video imperdibile caricato da Marco D’Amore sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe esserlo a tutti gli effetti. Gomorra 5 sta per arrivare. E, vi anticipiamo, sarà davvero scoppiettante. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che, per salutare il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico italiano, la serie televisiva abbia intenzione di farlo nei migliori dei modi.

Non sappiamo cosa accadrà nel minimo dettaglio, sia chiaro. Questo video Instagram, però, ci lascia chiaramente intendere che ne vedremo delle belle. A questo punto, quindi, occorre sapere una sola cosa: quando inizia Gomorra 5? Volete saperlo? Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco D’Amore (@damoremarco)

Genny Savastano, Ciro Di Marzio e molto altro ancora: tutto questo è Gomorra 5. Insomma, una stagione finale e conclusiva davvero imperdibile, non c’è che dire. Quanto dobbiamo aspettare ancora? Beh, non moltissimo. Nonostante non sia stato svelato il giorno esatto, sembrerebbe che il mese sia proprio Novembre.

Noi non vediamo l’ora arrivi il momento giusto, voi?