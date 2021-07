Imprevisto per Gemma Galgani: arriva un appello ai suoi fan di Instagram, cosa è successo alla dama di Uomini e Donne?

È una delle protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di lei, Gemma Galgani, la dama più chiacchierata della trasmissione di Maria De Filippi. Trasmissione che attualmente non è in onda, essendo in pausa come di consueto nei mesi estivi. I fan, però, possono continuare a seguire i protagonisti attraverso i propri canali Instagram. Come Gemma, che è molto attiva sui social.

Ma proprio poche ore fa, la dama torinese ha condiviso un momento davvero particolare con i suoi fan di Instagram. Ai quali ha fatto un vero e proprio appello durante un imprevisto. Curiosi di sapere cosa è successo alla Galgani? Vi raccontiamo tutto.

Imprevisto per Gemma Galgani: “Cosa fareste?”, la dama di Uomini e Donne chiede aiuto ai fan

Piccolo imprevisto per Gemma Galgani, questo pomeriggio. La regina del trono Over è rimasta bloccata in ascensore! A rivelarlo è stata proprio lei, che ha girato un video proprio mentre era chiusa in ascensore. Un video apparso nelle sue stories di Instagram, dove chiede espressamente ai suoi followers cosa farebbero al suo posto: “Come si può stare chiusi dentro un’ascensore che si è fermata, si è bloccata e che non funziona?!”

Durante il video, un nuovo imprevisto: la luce in ascensore si spegne. “Anzi adesso non si vede neanche più la lucetta...”, esclama Gemma al termine del video.

La dama non ha aggiornato i fan dopo il video, ma senza dubbio il problema dell’ascensore sarà stato risolto. Non ci resta che attendere qualche mese per rivedere in tv le avventure di Uomini e Donne. Gemma e company sono pronti a farvi compagnia, tra nuove conoscenze e, si spera, nuovi amori che nasceranno. Noi non vediamo l’ora, e voi?