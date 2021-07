In questo scatto è fotografata l’amatissima inviata di Striscia la notizia: osservate bene, avete capito di chi parliamo?

Riuscite a capire chi è? In questo bellissimo scatto è fotografata la bellissima inviata del noto tg satirico Striscia la Notizia. Se osservate con attenzione, non è difficile capire, perchè, vi sveliamo, è sempre uguale!

Nell’immagine aveva circa 19 anni, come lei stessa ha riportato in didascalia, ma nonostante gli anni passati, sembra non esserci stato un cambiamento evidente. L’inviata è molto bella, bisogna ammetterlo e ancora oggi lo è: bella da togliere il fiato! E allora, se ancora non siete riusciti a capire chi è fotografata nello scatto, seguiteci, ve lo sveliamo noi!

L’Inviata di Striscia la Notizia mostra uno scatto dei suoi 19 anni: l’avete riconosciuta?

Aveva appena 19 anni e tanti sogni nel cassetto, qui, l’inviata di Striscia la notizia, appare in uno scatto appartenente al suo primissimo book fotografico. Lei stessa ha riportato in didascalia, a corredo della foto, un dolce pensiero rivolta a se stessa:

“Anni 19, occhi verdi, capelli biondissimi, segni particolari: sogni da realizzare! Una foto tratta dal mio primissimi book, primo passo su quella strada che sognavo di percorrere, quella che sto percorrendo e quella che, consapevole di incontrare ancora tanti incidenti e salite.. continuerò a percorrere con gioia, entusiasmo, determinazione e infinita passione, lavorando sempre duramente“, queste le sue parole. E allora, avete osservate lo scatto con attenzione? Noi siamo pronti a dirvi chi è: l’inviata in foto è la bellissima Chiara Squaglia, l’avreste mai detto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Squaglia (@chiarasquaglia)



Pensiamo proprio di sì, è impossibile non riconoscerla! Chiara aveva appena 19 anni e tanti sogni da realizzare; sono passati molti anni da questo scatto del suo primissimo book, ma l’inviata di Striscia la Notizia è sempre bellissima, e bravissima!