E’ incinta: la famosissima attrice di Hollywood diventerà mamma per la seconda volta. Voleva mantenere privata la notizia: è stata però beccata!

La magnifica notizia arriva nelle ultime ore. Scarlett Johansson è incinta! La celebre attrice negli ultimi mesi non ha rilasciato molte interviste e non ha partecipato ad eventi proprio per questo motivo. Non ha promosso Black Widow, l’enorme uscita Marvel/ Disney per mantenere un profilo basso e lasciare che in pochi sapessero della sua gravidanza. Le uniche apparizioni promozionali sono avvenute tramite Zoom: Scarlett si è mostrata sempre e solo di viso! Finalmente arriva il motivo di questo ‘nascondiglio’: la celebre attrice aspetta un bimbo da suo marito, Colin Jost.

È incinta, diventerà mamma per la seconda volta: notizia choc, che gioia!

Scarlett Johansson è incinta, attende il suo secondo figlio! Lei ed il marito Colin Jost diventeranno genitori di un bambino che l’attrice porta in grembo: si tratta del loro primo figlio insieme. Dopo aver saltato diversi eventi, l’attrice aveva già acceso la curiosità ed il sospetto in molti: le uniche apparizioni per promuovere Black Widow sono avvenute tramite Zoom, in video.

E’ la pagina PageSix a rendere nota la notizia: l’attrice sta cercando in tutti i modi di mantenere un profilo basso, non voleva che si sapesse in giro? A quanto pare sì, ha voluto mantenere estremamente privata la sua vita. Quando nascerà il figlio della coppia di Hollywood? Lo scopriremo presto…

Il nuovo arrivato sarà il secondo figlio di Scarlett Johansson. In precedenza ha dato il benvenuto alla figlia Rose, ora 6 anni, con l’ex marito Romain Dauriac. Oggi l’attrice vive felice la sua storia d’amore con Colin Jost, attore e scrittore americano: si sono conosciuti nel 2006, sul set di SNL, ma hanno reso pubblica la loro relazione nel 2017.