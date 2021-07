La campionessa italiana diventerà mamma per la terza volta: lo splendido annuncio a sorpresa è appena arrivato, gioia incontenibile!

Un’estate decisamente indimenticabile, quella che sta trascorrendo la campionessa italiana. Come annunciato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, il volto noto ed amatissimo dello sport nostrano è in dolce attesa. Avete letto proprio bene, si! La simpaticissima e famosissima campionessa è nuovamente incinta. Nuovamente, si! Perché, badate bene, non è assolutamente la prima gravidanza che la sportiva si accinge a vivere, bensì la terza! Dopo la nascita dei suoi due figli, quindi, la bellissima diventerà mamma per la terza volta.

Leggi anche –> È diventata mamma per la terza volta, fantastica sorpresa: benvenuta Daniella, che gioia

È proprio sul suo canale social ufficiale che, con un incantevole e tenerissimo scatto in compagnia dei suoi due figli, la campionessa italiana annuncia ai suoi sostenitori di essere nuovamente incinta. Un annuncio davvero a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti il suo pubblico. In senso positivo, sia chiaro! A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Diventerà mamma per la terza volta, immensa gioia per la campionessa italiana!

Dopo la nascita del suo primogenito nel 2017 e della sua secondogenita nel 2019, la campionessa italiana ha annunciato di stare per diventare mamma per la terza volta. Una notizia davvero sensazionale, da come si può chiaramente comprendere. E che, in n vero e proprio batter baleno, ha fatto esplodere di gioia il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico social. A questo punto, però, ci chiediamo: chi è diventerà mamma per la terza volta?

Leggi anche –> E’ diventata mamma lo scorso aprile: la famosa attrice l’ha annunciato soltanto adesso, parole da brividi

Stiamo parlando proprio della bellissima Flavia Pennetta. Avete letto proprio bene, si! La campionessa italiana di tennis e il suo compagno Fabio Fognini, quindi, si apprestano a diventare nuovamente genitori. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni sulla gravidanza. Qualche ora fa, la tennista ha annunciato di essere incinta, ma non è affatto scesa nei dettagli. Attualmente, quindi, non sappiamo quando nascerà. E né se sarà un maschietto o una femminuccia. Una cosa, però, è certa: la notizia è davvero fenomenale!

Tantissimi auguri a Flavia Pennetta, Fabio Fognini ed, ovviamente, al piccolo Federico e alla principessa Farah. Siete una splendida famiglia!