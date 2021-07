È morto Daniel Mickelson, drammatica notizia: aveva soltanto 23 anni

È morto il giovanissimo attore e modello Daniel Mickelson, drammatica notizia: il ragazzo aveva soltanto 23 anni, cos’è accaduto.

Una vera e propria tragica notizia, quella che diverse ore fa è apparsa sul web. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovanissimo e famoso Daniel Mickelson sia morto. Alla sola età di ben 23 anni, l’attore e modello di Atlanta è deceduto Domenica 4 Luglio. A darne l’annuncio, stando a quanto si legge, sembrerebbe proprio che sia stata sua sorella, anche lei modella. “Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore. Non c’era una persona che amavo di più su questa Terra”, sono proprio queste le esatte parole con cui la giovanissima Meredith Mickelson inizia questo suo ultimo post. Annunciando, quindi, la morte di suo fratello. “Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”, ha continuato a scrivere la modella.

In un vero e proprio batter baleno, appena appresa la tragica notizia, il web ha iniziato a pullulare di messaggi di cordoglio per il giovanissimo ragazzo. Scopriamo, però, qualche altro dettaglio in più.

Daniel Mickelson è morto: aveva soltanto 23 anni, il cordoglio social

È proprio con delle parole davvero da brividi e un’emozionante fotografia che li ritrae insieme da bambini che Meredith ha annunciato la morte di suo fratello Daniel Mickelson. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il giovanissimo Daniel oltre ad essere un affermato ed amato modello, avesse preso parte anche a diversi film. Impossibile dimenticare,infatti, la sua interpretazione nella web serie, Mani. E nel film The Killer Clown Meets the Candy Man. Infine, dal 2019, il giovanissimo Mickelson aveva creato anche un brand tutto suo.

Attualmente, non sono state ancora svelate le cause della sua morte. Ovviamente, però, la notizia della sua morte ha sconvolto tutti. Non soltanto perché Daniel era molto amato e conosciuto, ma anche perché era davvero giovanissimo.

Appena appresa la drammatica notizia, sono giunti tantissimi messaggi di cordoglio e di dolore per lui. A questi, ovviamente, si aggiungo anche i nostri.