Ha mostrato a tutti la casa nel bosco: Romina Power ha fatto una confessione a sorpresa, una rivelazione che nessuno si aspettava! Ecco il post pubblicato pochi minuti fa.

Romina Power è uno dei volti italiani più noti: è nata a Los Angeles, nel 1951, ed a 9 anni arrivò con sua sorella e sua madre in Italia. Ha cominciato la sua carriera come attrice e durante la lavorazione di un film, ha incontrato Al Bano Carrisi, colui che nel 1970 ha poi sposato. Con lui, Romina ha condiviso quasi interamente la sua carriera artistica come cantante e dalla loro storia sono nati quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr Jolanda. La primogenita è scomparsa nel 1993 e pochi anni dopo, nel ’99, la celebre coppia si è separata sentimentalmente. La Power, solo pochi minuti fa, ha mostrato a tutti un quadro realizzato diversi anni fa: il significato è commovente.

Romina Power ‘mostra’ la casa nel bosco: “Costruita per crescere i nostri figli”, rivelazione a sorpresa

Pochi minuti fa Romina Power ha aggiornato il suo profilo Instagram per mostrare a tutti i suoi fan un quadro da lei realizzato anni fa. Non un quadro qualunque: la celebre cantante ed attrice disegnò tempo fa una casa in montagna, circondata dal verde e da un piccolo laghetto. “Ritrovato un mio quadro di qualche anno fa . E’ la casa che abbiamo costruito vicino ad un bosco nel Salento per far crescere i nostri figli” è il messaggio scritto in didascalia dal celebre volto televisivo.

Migliaia di fan si sono commossi nel vedere questo post: la casa nel bosco disegnata, a detta di Romina, è stata realizzata nel Salento e lì sono stati cresciuti i suoi figli, nati dal matrimonio con Al Bano Carrisi.

