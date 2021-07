Uomini e Donne, “Siamo ufficialmente una coppia!”: il colpo di scena che nessuno si aspettava per i due protagonisti del Trono Over.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Rispondiamo noi: tantissimo! Come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi si è fermata, per il consueto stop estivo. A settembre, però, si tornerà in onda più carichi che mai, con tante nuove storie, nuovi tronisti e nuove emozioni da vivere insieme. In attesa di conoscere i nuovi protagonisti, però, ci sono delle importanti novità che riguardano una coppia molto discussa del trono Over.

Negli ultimi mesi, i due si sono presi e lasciati diverse volte: un tira e molla infinito, che si era però concluso con una rottura definitiva. O meglio, sembrava esserlo! Si, perché al magazine ufficiale di Uomini e Donne, i due hanno ammesso di essere finalmente una coppia a tutti gli effetti! Stanno trascorrendo anche le vacanze insieme, scopriamo di chi si tratta!

Nessuno lo avrebbe immaginato, dati gli ultimi avvenimenti nello studio di Uomini e Donne. Ma è successo davvero: Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone stanno insieme! La storia d’amore tra i due non sembrava decollare: il cavaliere infatti, pur provando qualcosa per Elisabetta, non ricambiava del tutto il suo sentimento. Per questo motivo, i due avevano deciso di interrompere la conoscenza.

Fuori dal programma, però, evidentemente qualcosa è cambiato! Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, i due hanno ammesso di essere una coppia a tutti gli effetti. Luca ha ammesso di aver sentito molto la mancanza della dama quando era a Tenerife, arrivando a capire di voler condividere le sue giornate con lei: “Quando ci siamo rivisti al mio ritorno è stato bellissimo”.

Elisabetta racconta che il loro rapporto ora è perfetto, c’è tanta sintonia e non ci sono più dubbi: stanno insieme! Il cavaliere si è finalmente aperto, aprendo il suo cuore a lei e lasciandosi andare a questo sentimento. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a questa coppia. E a voi, piacciono Luca ed Elisabetta insieme?