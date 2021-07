Avete mai visto Antonella Clerici da giovanissima? Abbiamo rintracciato uno scatto di 30 anni fa: è impossibile non farci caso!

Manca pochissimo! A partire da questa sera, Sabato 10 Luglio, andrà nuovamente in onda The Voice Senior. Dopo l’incredibile successo dei mesi scorsi, Antonella Clerici ritornerà nuovamente in onda con le repliche del suo straordinario programma. Non vedete l’ora, vero? Avete ragione, nemmeno noi! In attesa, però, di poter assistere nuovamente a tutte le emozioni che “The Voice Senior” ci ha regalato proprio recentemente, volete scoprire qualche cosa in più sulla sua colonna portante. Sappiamo benissimo chela bellissima Clerici ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha cavalcato la cresta dell’onda. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Attualmente, siamo abituati a vederla in tutta la sua meravigliosa e straordinaria bellezza. Com’era nel passato?

Spulciando il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato risalente esattamente a 30 anni fa. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ci pensiamo subito. Vi anticipiamo, c’è un “dettaglio” che non passa affatto inosservato.

Antonella Clerici nel passato, spunta la foto da giovanissima di 30 anni fa: incredibile!

È proprio spulciando con attenzione il suo profilo Instagram ufficiale, sul quale tra l’altro è attivissima, che siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato di Antonella Clerici. Oltre ad essere bravissima nel suo mestiere e simpaticissima, diciamoci la verità, la chiave del successo della conduttrice è anche questo: la sua bellezza. Sempre sorridente e più che eleganza, la Clerici vanta di un fascino davvero irresistibile. Siete curiosi, però, di sapere com’era nel passato? Sul suo Instagram ufficiale, siamo riusciti a rintracciare uno scatto appartenente a 30 anni fa.

Tra qualche giorno, ci sarà anche la finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra, lo sappiamo. Quindi, questa foto di Antonella Clerici nel passato calza proprio a pennello. Volete Vederla? Eccola qui:

Insomma, saranno anche passati 30 anni, o addirittura 31, dal momento di questa foto, eppure si vede chiaramente: Antonella Clerici non è affatto cambiata! Siete d’accordo?