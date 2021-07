Belen Rodriguez, clamorosa decisione prima del suo secondo parto: l’indiscrezione è davvero clamoroso, da non credere!

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, Belen Rodriguez darà alla luce la sua piccola Luna Marì. Al momento, non sappiamo ancora per quando è previsto. Anche se, facendoci due conti, sembrerebbe che la secondogenita della showgirl dovrebbe nascere proprio in queste settimane del mese di Luglio. Ecco. È proprio a tal proposito che, stando a quanto si apprende da Il Corriere del Veneto, sembrerebbe che la showgirl e il suo Antonino Spinalbese abbiano preso un’importante e clamorosa decisione. Nulla di preoccupante, state tranquilli. Piuttosto, sembrerebbe che la decisione presa dalla coppia abbia a che fare proprio con il parto.

A distanza di ben otto anni dalla nascita di Santiago, il suo primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è pronta a diventare nuovamente mamma. Dopo poco meno di un anno dal suo fidanzamento con Antonino Spinalbese, la coppia coronerà uno dei momenti più belli della loro vita: la nascita di una nuova vita. Scopriamo, però, cosa è emerso in queste ultime ore.

Belen Rodriguez, clamorosa decisione prima del parto: cosa è emerso in queste ore

A distanza di pochissimi giorni o, addirittura, settimane dalla nascita di Luna Marì, è emerso un’indiscrezione davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende da Il Corriere del Veneto, sembrerebbe che la shwogirl argentina e il suo bel Antonino abbiano preso un’importante decisione sul parto. Di che cosa parliamo esattamente?

Si legge che la Rodriguez e Spinalbese abbiano deciso di dare luce la loro primogenita non a Milano, città dove vivono e lavorano, bensì a Padova. In particolare, in una clinica della città. Avete letto proprio bene, si! Non sappiamo quali siano i motivi che hanno spinto la coppia a prendere questa decisione, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, potrebbe seriamente accadere. Ovviamente, sia chiaro: si tratta di un’indiscrezione. E, come tale, deve essere presa con le pinze.

In attesa, però, di poter assistere al lieto evento, auguriamo a Belen ed Antonino tutta la felicità di questo mondo. Non vediamo l’ora di ‘conoscere’ la piccola Luna Marì.