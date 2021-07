Benedetta Parodi, Fabio Caressa l’ha fatto davvero questa volta: riuscite a crederci ai vostri occhi? È proprio così: incredibile!

È la vera e propria regina di Instagram, Benedetta Parodi. Con un profilo social attivissimo e seguitissimo, la simpaticissima conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico. Quante volte vi è capitato di non avere idee per il pranzo o per le cena e di esservi recati sul suo canale per rinfrescarvi un po’ la memoria? Beh, ne siamo certi: tantissime volte! Sia chiaro, però: la simpaticissima Parodi non è soltanto solita condividere le sue preziose e succulenti ricette, ma è anche abituata a condividere ogni cosa della sua vita e delle sue giornate con il suo numerosissimo pubblico. È proprio per questo motivo che, diverse ore fa, non ha perso occasione di poter annunciare una sorpresa davvero grandiosa!

Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene: la sorpresa ha a che fare proprio con suo marito. Vi diciamo noi ogni cosa nel minimo dettaglio, tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, Fabio Caressa l’ha fatto davvero! Riuscite a crederci? Ecco a cosa facciamo riferimento!

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è stato appena annunciato: non ci crederete mai!

Da più di venticinque anni marito e moglie, Fabio Caressa e Benedetta Parodi si amano davvero alla follia. Con ben tre figli, la coppia forma una famiglia davvero perfetta. E, sia chiaro, non siamo affatto i soli a dirlo. Ce lo confermano, piuttosto, i diversi scatti e le numerose dediche che la conduttrice televisiva è solita scrivere per suo marito. Una tra tante, però, ha catturato la nostra attenzione. Proprio qualche ora fa, la simpaticissima Parodi ha raccontato ai suoi sostenitori un gesto che suo marito ha compiuto.

“Diffidate dalle imitazioni”, scrive Benedetta Parodi a corredo di questo scatto che ritrae Fabio Caressa in compagnia di suo figlio Diego. Ma cos’è successo, però? Ebbene: da oggi, il telecronista più famoso ed amato d’Italia ha un account Instagram ufficiale. Avete letto proprio bene, si! Riuscite a crederci? Anche Fabio Caressa ha un suo canale social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, ha già conquistato tutti.

Cosa aspettate adesso? Correte a seguirlo, non ve ne pentirete!