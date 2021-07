Cristina Parodi, incredibile retroscena del passato: soltanto adesso l’ha raccontato, l’avreste mai immaginato? Da restare a bocca aperta.

È uno dei volti della televisione italiana più amato ed apprezzato, Cristina Parodi. A partire da Verissimo fino a La Vita in Diretta e Domenica In, la bellissima conduttrice e giornalista è stata la colonna portante di tantissimi programmi di successo. Nonostante la sua immensa popolarità e il suo incredibile seguito, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo ‘clamoroso’ retroscena svelato dalla diretta interessato nel corso di una sua intervista a ‘Victor Victoria’, trasmissione condotta da Victoria Cabello.

È proprio nel corso della sua lunghissima e piacevolissima intervista alla padrona di casa che, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, Cristina Parodi ha svelato un inedito retroscena sul suo passato. Di che cosa stiamo parlando esattamente? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Cristina Parodi, incredibile retroscena: l’avreste mai detto? Clamoroso!

Conduttrice e giornalista di successo, eppure, senza alcun dubbio, non tutti conoscono questo incredibile retroscena legato al passato di Cristina Parodi. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Victor Victoria, datata 7 Luglio del 2011, la simpaticissima sorella di Benedetta Parodi non ha affatto potuto fare a meno di svelare un incredibile ‘aneddoto’ che, molto probabilmente, non aveva mai raccontato fino ad ora.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole alla padrona di casa, sembrerebbe che, da giovanissima, Cristina Parodi abbia vissuto in una comune. Avete letto proprio bene, si! “Ne abbiamo cambiate parecchie, ma eravamo sempre numerose”, ha detto la conduttrice e giornalista. Svelando di aver vissuto questo momento ‘particolare’ della sua giovinezza in compagnia delle sue amiche. “Siamo partite in quattro, siamo arrivate in otto o dieci. Era una casa grande e di sera facevamo grandi feste. Ci divertivamo tanto”, ha continuato a raccontare. Terminato poi il racconto di quest’esperienza, Cristina Parodi ha svelato la sua passione per la chitarra ed ha ripercorso i momenti salienti della sua vita.

Cosa ci dite? Avreste mai immaginato un retroscena del genere?