E’ stato uno dei maggiori protagonisti del GF 10: quel ‘dettaglio’ dopo 11 anni vi lascerà di stucco!

Se seguivate il GF 10 non potete aver dimenticato lui: sono trascorsi ben 11 anni, non crederete ai vostri occhi quando vedrete com’è oggi!

Il Grande Fratello è uno dei programmi più longevi della tv italiana: dal 2000 ad oggi, il celeberrimo reality targato Mediaset ha percorso più di 20 anni di storia del nostro Paese mettendo in risalto mode, costumi e abitudini degli italiani.

Tra tante edizioni ce ne sono state alcune rimaste particolarmente nel cuore dei fan e il GF 10 è sicuramente una di queste. Era l’ottobre del 2009 quando il cast della decima edizione entrò nella casa più spiata d’Italia e al timone c’era la bravissima Alessia Marcuzzi. Fu una delle edizioni più lunghe dell’intera storia del programma: gli inquilini trascorsero il Natale reclusi a Cinecittà e la finale fu trasmessa solo a marzo dell’anno dopo.

Il vincitore fu Mauro Marin, ma al secondo posto si classificò Giorgio Ronchini, lo ricordate? Scopriamo com’è diventato dopo tutti questi anni, vi assicuriamo che resterete senza parole!

GF 10, Giorgio Ronchini era nel cast: come appare oggi, stenterete a crederci!

Quella fu una delle edizioni Nip, in cui partecipavano persone comuni, ricordate? Era l’edizione di Massimiliano Scattarella, Veronica Ciardi, George Leonard, Sarah Nile, insomma tanti volti che ancora oggi il pubblico non ha dimenticato.

Tra loro anche il bellissimo Giorgio Ronchini: all’epoca 26enne, era un modello originario di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Oltre ad un’evidente prestanza fisica, Giorgio conquisto tutti anche con la sua educazione e la sua gentilezza. Un ragazzo d’altri tempi, fedelissimo alla sua fidanzata di allora, che seppe comportarsi con grande rispetto e signorilità nei confronti dell’amico Maicol Berti, che al GF si innamorò di lui.

In questa foto lo vediamo in tempi più recenti: impossibile non notare quanto sia rimasto praticamente uguale a 11 anni fa! Sempre bellissimo, siete d’accordo?