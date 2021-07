La famosissima top model esce allo scoperto e pubblica uno scatto con il suo nuovo fidanzato: sono meravigliosi insieme, sapete chi è lui?

Incantevole Bella Hadid, è di lei che parliamo. All’anagrafe Isabella Khair Hadid, è la supermodella statunitense classe 1996. La meravigliosa top model si trova in Francia per il Festival di Cannes e la Fashion Week: con la sua bellezza ha ipnotizzato tutti. Si è presentata sul famoso red carpet con un abito bianco Jean Paul Gaultier a colonna con uno strascico nero trasparente e scollo all’americana. Sempre molto attiva sui social, Bella ha voluto lanciare una notizia di gossip al tutto il mondo: è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

La top model esce allo scoperto, chi è il suo nuovo fidanzato: è noto nel mondo dello spettacolo

Bella Hadid nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram: ha mostrato diverse fotografie scattate negli ultimi giorni. Nell’ultima immagine del post carosello, vediamo la supermodella tra le braccia di un uomo. Di chi si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

Bella non ha specificato il nome dell’uomo ma speculazioni dei fan vogliono si tratti di Marc Kalman. Leggiamo su Vanity Fair che la modella recentemente ha trascorso diverso tempo proprio con lui: sono stati fotografati anche insieme a New York, in una serata di fine giugno. Ma chi è Marc Kalman?

Leggi anche Bella Hadid prende il sole con un costume minuscolo: followers impazziti per lei

E’ un art director che negli anni ha collaborato anche con Travis Scott. Noto nell’industria musicale, vanta una carriera davvero incredibile nel suo campo. A giugno il DailyMail pubblicava un video di Bella Hadid e Marc mentre camminavano per le vie di New York: per molti, oggi, è scontato sia lui nell’ultimo post pubblicato dalla top model.