Giulia Salemi, magnifico annuncio: “Sono felicissima”, l’ex gieffina non trattiene l’entusiasmo per questa incredibile novità.

Un periodo magico per Giulia Salemi. Grazie alla partecipazione al GF Vip 5, la bellissima influencer italo persiana ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli. I due non si sono separati un attimo dopo la fine del programma: la loro storia procede a gonfie vele! Ma non è tutto: anche dal punto di vista lavorativo, tantissime importanti novità per Giulia.

Che, proprio poco fa attraverso i suoi seguitissimi profili social, ha fatto un annuncio davvero strepitoso. “Sono felicissima!”, la Salemi non trattiene la gioia. Ecco la super novità!

Giulia Salemi, magnifico annuncio: “Felice ed onorata”, novità importante per l’ex concorrente del GF Vip

Giulia Salemi sarà ambassador di Breil per un anno. La bellissima influencer lo ha appena annunciato sui suoi canali social, non trattenendo l’entusiasmo per questa nuova avventura. “Sono cresciuta con le loro pubblicità iconiche degli anni ‘90 e ora non vedo l’ora di scoprire insieme a voi le nuove collezioni, io ne ho vista una parte e me ne sono innamorata.” Il post, come sempre quando si tratta dell’ex concorrente del GF Vip, è stato invaso dai likes e i commenti di fan e amici, tutti ricchi di complimenti per lei:

Un ennesimo successo per l’influencer, che, tra le altre cose, è la protagonista del video clip della canzone L’estate più calda, del suo fidanzato Pierpaolo e Giorgina: in poche settimane, il brano è già una hit di questa estate.

Insomma, un periodo stellare per Giulia, che può contare sull’appoggio e il sostegno di un vero e proprio esercito di fan, affezionati a lei, ma anche alla coppia dei “Prelemi”. Non possiamo che mandare alla bellissima Giulia tutte le nostre congratulazioni per questo nuovo traguardo!