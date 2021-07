Prima di vestire i panni dell’antagonista per eccellenza, l’enigmatico “Negan” di “The Walking Dead”, Jeffrey Dean Morgan ha recitato in un’iconica serie tv: ricordate quale?

Oggi riveste i panni di un personaggio complesso, enigmatico e dalle mille sfumature. Parliamo di Jeffrey Dean Morgan che in “The Walking Dead” è niente meno che “Negan” colui che si è dimostrato l’antagonista per eccellenza di questa amatissima serie tv. Il talento eccezionale dell’interprete ha regalato a questo personaggio una dimensione profonda, tridimensionale che ha reso impossibile al pubblico non affezionarsi a lui. Incredibile ma vero, nonostante tutto ciò di cui è stato capace, è uno dei volti più apprezzati dello show e ha ampiamente dimostrato che la storia di “Negan” è ancora tutta da raccontare. Prima di “The Walking Dead”, però, Jeffrey Dean Morgan ha recitato in un’altra iconica serie tv: ricordate quale?

Prima di “The Walking Dead”: ricordate in quale celebre serie tv ha recitato Jeffrey Dean Morgan?

Affascinante e ricco di talento, l’attore è oggi uno dei volti più amati e ricercati del grande e piccolo schermo. Di recente lo abbiamo ammirato al cinema con “Il sacro male” ed è uno dei personaggi di punta di “The Walking Dead” amatissima serie televisiva. L’attore, però, non è nuovo ad interpretare personaggi di alto profili in celebri produzioni televisive. Ricordate dove lo avevamo già visto?

Ebbene, a parte il suo fantastico ruolo in “Supernatural” in cui ha vestito i panni di John Winchester, Jeffrey Dean Morgan ha anche recitato in un forma davvero iconico e “colossale” della tv. Di che parliamo? Di Grey’s Anatomy! Forse non tutti lo ricorderanno, ma era proprio lui a interpretare “Danny” il paziente malato di cuore di cui la bella Izzie si innamora e per cui lei rischierà il lavoro e la carriera. Incredibile, non trovate?

Manca ormai pochissimo al ritorno di “The Walking Dead”: siete pronti?