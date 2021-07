La famosissima attrice ritrova l’amore: il fidanzato ha 38 anni in meno

La nota attrice ritrova l’amore, il fidanzato ha ben 38 anni in meno a lei: di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

La famosissima attrice, diva del mondo dello spettacolo, pare abbia ritrovato l’amore. Il nuovo fidanzato avrebbe addirittura 38 anni in meno rispetto a lei. Una differenza d’età notevole, ma sembri non pesare per la nota diva del mondo dello spettacolo. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Famosissima attrice ritrova l’amore: chi è il fidanzato

Secondo Page Six, la famosissima attrice Sharon Stone avrebbe ritrovato l’amore. La donna, in una recente intervista, aveva dichiarato: “Ho chiuso con gli appuntamenti, ne ho avuto abbastanza” ed invece sembra aver cambiato idea. Il presunto fidanzato avrebbe addirittura 38 anni in meno all’attrice, che lo scorso 10 marzo ha compiuto 63 anni.

La Stone starebbe frequentando RMR, un rapper californiano di 25 anni. I due sarebbero stati avvistati insieme a Los Angeles. Insieme a loro pare ci fosse anche Chris Brown e PDN. “Si stanno godendo la reciproca compagnia in questo momento” – ha spiegato un insider contattato dalla rivista – “hanno un’amicizia davvero unica”. Secondo la fonte, i due avrebbero iniziato questa ‘amicizia’ già qualche mese fa.

Al momento ovviamente si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La voce, però, sembrerebbe trovar conferma anche sui social, in particolare su Instagram, dove lui mette like ai post dell’attrice e lei invece promuove i concerti del rapper.

La Stone ha già due matrimoni alle spalle: il primo con il produttore Michael Greenburg, con il quale è stata sposata dal 1984 al 1987, e il secondo con giornalista Phil Bronstein, dal 1998 al 2004.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

Chi è il (presunto) fidanzato di Sharon Stone

L’attrice Sharon Stone sarebbe stata avvistata insieme a RMR. Egli è un artista emergente di cui non si conosce il suo vero nome. In pubblico indossa sempre un passamontagna e griglie dorate sui denti. Il rapper ci tiene a ‘proteggere’ la sua identità e ovviamente della sua vita privata non si sa nulla. L’attrice, però, conoscerà sicuramente il suo volto.