Nessuno avrebbe mai immaginato queste parole: Lino Banfi svela come si sente oggi, ad 85 anni. Parole che fanno brillare gli occhi dei suoi milioni di fan!

Uno dei più grandi attori del cinema italiano, è considerato il ‘nonno’ di tutti. Parliamo di Lino Banfi, attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista. Ha raggiunto la popolarità con film famosissimi che lo hanno visto protagonista come L’allenatore nel pallone, Al bar dello sport, Vieni avanti cretino…E poi è diventato Nonno Libero nella serie televisiva italiana Un medico in famiglia. Classe ’36, Lino Banfi il 9 luglio 2021 ha compiuto 85 anni e per l’occasione, ha concesso una lunga intervista a La Repubblica. Sentite cosa ha rivelato!

Lino Banfi: “Ad 85 anni sto vivendo….”, parole che nessuno avrebbe immaginato

Lino Banfi in occasione delle sue 85 candeline si è raccontato a La Repubblica. Il celebre attore classe ’36 ha fatto parlare di sé durante gli Europei 2020: è partita la Lino Banfi Challenge. Immobile ed Insigne, i due calciatori della nazionale italiana, dopo i rispettivi gol sono corsi avanti la telecamera per esclamare ‘Porca puttena’. Banfi è rimasto piuttosto sbalordito: “Ho chiesto solo che se si avverava e facevano gol, dovevano gridar porca puttena”. Non mi aspettavo che i giocatori mi prendessero sul serio” ha ammesso.

L’attore ha poi parlato della sua vita, della sua carriera. “Fino a 80 anni ho giocato con l’età, avevo tanta voglia di fare. A 84 anni è successo questo casino del Covid che ci ha scioccati, siamo diventati tutti più guardinghi, altro che saremo migliori, è mors tua vita mea. Ma a parte questa sensazione di pericolo e il fatto di essere ingrassato, da un anno mi sto trovando anche carino. Quando mi fanno vedere qualche filmato, mi dico: Vabbè, mi difendo” ha raccontato Lino Banfi a La Repubblica. L’attore non ha intenzione di andare in pensione, ha ammesso di star vivendo oggi la sua terza gioventù. “Voglio essere attivo e lavorare ma senza mettere niente in liquidazione. La filosofia è: Offritemi voi la cifra ma non voglio stare fermo. Ho ritrovato un entusiasmo che non avevo più, adesso dico che è quasi una rinascita. Mi è subentrato un meccanismo strano da terza gioventù”.