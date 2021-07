Megan Gale è stato il volto di una famosissima pubblicità italiana, ve la ricordate? Oggi ha 45 anni: la sua vita è drasticamente cambiata!

È davvero impossibile non ricordarsi di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima Megan Gale. Nata a Perth, in Australia, il 9 Agosto del 1975, la modella ed attrice si è fatta ampiamente conoscere, amare ed apprezzare in Italia per diversi spot pubblicitari. A partire dal 1999 fino al 2006, infatti, la bellissima Megan è stato il volto di punta di una famosissima azienda telefonica. Ricordate la sua immensa bellezza nei video mandati in onda? Come dimenticarlo, avete ragione! Ebbene. Sono trascorsi 15 anni dalla sua ultima apparizione televisiva in questi spot, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, attualmente, la bellissima Megan Gale abbia 45 anni. Anzi, tra qualche giorno ne compirà 46. Ecco, ma com’è cambiata? E, soprattutto, com’è la sua vita? L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, grazie ai numerosi e diversi scatti che è solita condividerci su, abbiamo scoperto che le sue giornate sono drasticamente cambiate. Perché? Scopriamolo!

Ricordate la bellissima Megan Gale? Eccola oggi a 45 anni: impressionante!

Quanti di voi non avranno fatto a meno di notare la sua immensa bellezza nel corso degli spot pubblicitari a cui ha preso parte? Senza alcun dubbio, nessuno! Entrata nel cuore degli italiani esattamente nel 1999, la bellissima Megan Gale ha riscosso un successo impressionante sin dal primo momento. Appurato che, dal 2006, la modella ed attrice australiana non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi esattamente 15 anni dalla sua ultima apparizione negli spot pubblicitari che hanno determinato il suo successo, ma com’è cambiata oggi?

Ebbene. Come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare il profilo Instagram ufficiale della bellissima Megan Gale. E, vi assicuriamo, non è affatto cambiata! Seppure siano passati 15 anni, la modella ed attrice australiana è sempre bellissima! Ma non solo. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la bella Gale sia felicemente fidanzata e sia anche diventata mamma.

Vi piaceva Megan Gale?