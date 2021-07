Negli anni ’90 era la regina delle telenovelas: oggi ha 55 anni e appare così, stenterete a crederci!

L’indimenticabile attrice argentina che trent’anni fa ha fatto sognare il pubblico con le telenovelas di cui era protagonista: eccola oggi!

In Italia l’abbiamo conosciuta sul set delle più famose telenovelas arrivate qui da noi dal Sudamerica negli anni ’90. Era l’epoca d’oro di questo genere televisivo e lei ne fu una delle protagoniste assolute. La sua carriera artistica in verità era iniziata molto presto: nel suo Paese natale, l’Argentina, era apparsa per la prima volta in una telenovela quando aveva appena 3 anni.

Dopo una parentesi come cantante che la vede incidere 7 album alla fine degli anni ’70, decide di dedicarsi alla sua grande passione per la recitazione fino a diventare protagonista di “Stellina”, “Celeste”, “Perla nera”, “Zingara”. Avrete certamente capito che parliamo di Andrea Del Boca, bellissima e talentuosa attrice nata a Buenos Aires nel 1965 che in Italia è stata per anni un volto molto amato della tv.

Ma cosa fa oggi l’ex protagonista delle telenovelas più famose? Scopriamolo!

Andrea Del Boca, com’è oggi la protagonista delle telenovelas più famose: pazzesco!

Sebbene sia sparita dai nostri schermi ormai da molti anni, Andrea Del Boca non ha affatto interrotto la sua carriera artistica. La bella argentina, il cui padre è nato in provincia di Novara, continua a recitare in soap e telenovelas.

Ha una figlia, Ana Clara, nata nel 2000 dalla relazione con Ricardo Biasotti ed è attualmente single. E’ anche molto impegnata a livello sociale: è infatti ambasciatrice Unicef per la difesa dei diritti dei bambini.

Questo è uno dei suoi scatti abbastanza recenti, visto com’è oggi la Del Boca? Praticamente uguale a trent’anni fa, incredibile!