Ha dato il suo ‘addio’ a Sky dopo 9 anni: l’annuncio è del tutto inaspettato e sui social è arrivato un amaro sfogo, cos’è esattamente successo!

Per tutti gli amanti del calcio, questa, senza alcun dubbio, sarà una spiacevolissima notizia. Dopo l’addio di Maurizio Pistocchi dall’azienda Mediaset, lo sport italiano, a partire dal prossimo campionato, dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta tra tutti i commentatori. Proprio attraverso un amaro sfogo apparso sul suo canale social ufficiale, il simpaticissimo ed amatissimo volto di Sky ha annunciato di aver detto ‘addio’ all’azienda dopo ben 9 anni. In realtà, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’annuncio sia arrivato già qualche giorno fa. Quando, come suo solito, si trovava a commentare una delle ultimissime partite degli Europei. A distanza di qualche ora dall’annuncio, però, il commentatore ha voluto spiegare i motivi del suo addio. Che, a quanto pare, non sembrerebbero essere dovuti e voluti da lui.

È proprio sul suo canale Twitter ufficiale che il commentatore di Sky, dopo aver annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima partita, ha spiegato i reali motivi. Di chi parliamo? Vi diciamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, lo sfogo è durissimo.

Dice ‘addio’ a Sky dopo 9 anni: svelati i motivi della rottura, sfogo durissimo

È proprio nel corso della partita Danimarca ed Inghilterra che il famosissimo commentatore ha annunciato ai suoi telespettatori che quella sarebbe stata l’ultima che avrebbe commentato. Stiamo parlando proprio di Daniele Adani. Si, avete letto proprio bene. È proprio il volto noto ed amato di Sky che, dopo ben 9 anni, ha detto ‘addio’ all’azienda. Cos’è successo, però? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di un suo lunghissimo ed amaro sfogo su Twitter, il buon Adani ha chiaramente fatto intendere che il motivo del suo ‘addio’ è da rintracciarsi in altro.

“Mi è stato comunicato Lunedì dal responsabile della linea editoriale”, ha iniziato a scrivere Daniele Adani in questo lunghissimo sfogo social. Svelando, quindi, di essere stato avvertito del suo ‘addio’ a Sky soltanto con una telefonata. Ecco le sue parole:

Dopo l'ultima telecronaca su Sky Sport… pic.twitter.com/FuBsvfU26S — Daniele Adani (@leleadani) July 8, 2021

Insomma, uno sfogo davvero durissimo. E che, soprattutto, lasciano intendere che il motivo del suo ‘addio’ non è stato affatto voluto da lui.

