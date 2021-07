Sarà Bjorn Kuipers l’arbitro dell’attesissima finale tra Italia-Inghilterra, ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Da non credere!

Avete già preso impegni per questa sera? Ci auguriamo di no perché a partire dalle ore 21:00, in diretta dallo stadio Wembley di Londra, la nazionale azzurra si scontrerà con la nazionale inglese per l’attesissima finale di questi Europei. Cosa accadrà? Quale delle due squadre avrà la meglio? E ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: sarà un match all’ultimo sangue.

In attesa di poter scoprire chi tra Inghilterra e Italia sarà la migliore di Europa, scopriamo qualche cosa in più sul match. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Katia Serra, la prima donna a commentare una finale. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sull’arbitro scelto per questo attesissimo match? Lui si chiama Bjorn Kuipers. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe avere una carriera immensa. Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il suo patrimonio? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, le sue cifre sono da urlo!

Bjorn Kuipers sarà l’arbitro di Italia-Inghilterra: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Sarà proprio Bjorn Kuipers, quindi, l’arbitro che guarderà attentamente tutte le azioni dei 22 giocatori in campo questa sera. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà stasera e, soprattutto, chi tra Italia ed Inghilterra vincerà la coppia e si ‘accaparrerà’ il premio finale, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Come dicevamo precedentemente, il buon Kuipers vanta di un curriculum davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il suo patrimonio?

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il patrimonio di Bjorn Kuipers, risalente all’anno 2019, si aggiri intorno ai ben 12,4 milioni di euro. Insomma, una cifra piuttosto considerevole, c’è da ammetterlo. A questo punto, però, ci chiediamo: da cosa provengono? Su Fanpage si legge che l’arbitro olandese è comproprietario di una famosissima catena di supermercati olandesi. Questi, a quanto pare, sembrerebbe che abbiano ben 500 catene sparse in tutto il Paese.

Ve lo sareste mai aspettati?