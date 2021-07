Avete mai visto Claudia Gerini nel passato? Spunta una foto di circa 13 anni fa: è davvero impossibile non notare quel dettaglio impressionante.

È una delle attrici italiane più amate dello spettacolo italiano, Claudia Gerini. Nata a Roma il 18 Dicembre del 1971, entra a far parte di questo mondo davvero giovanissima. Dapprima, infatti, si fa ampiamente conoscere ed apprezzare nel mondo della moda. E, dopo qualche anno, inizia a muovere i primi passi in televisione grazie a diversi spot pubblicitari. È soltanto nel 1987, però, che intraprende il percorso da attrice. E, da quel momento, non ne è mai più uscita. Sono trascorsi esattamente 34 anni dal suo esordio sul grande schermo, eppure ancora adesso la Gerini vanta di un successo davvero clamoroso. E, sia chiaro, non facciamo soltanto riferimento a quello riscontrato con i suoi film, ma anche quello appartenente al mondo dei social.

Attivissima e seguitissima su Instagram, Claudia Gerini non perde mai occasione di poter condividere e comunicare con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, spulciando per bene il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. L’avete mai vista? “13 anni fa”, scrive l’attrice a corredo del post.

Claudia Gerini, lo scatto del passato: incredibile, c’è un dettaglio che non sfugge

Con un profilo Instagram davvero attivissimo e super seguito, Claudia Gerini entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famosissimo social network. Sapete che proprio sul suo canale l’attrice è solita condividere degli scatti fotografici davvero incantevoli? Si, è proprio per questo motivo che, dandoci un’occhiata approfondita, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato.

“13 anni fa”, scrive Claudia Gerini a corredo di questo post che la ritrae da giovanissima. Ecco, ma siete curiosi di vederla? Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Statene certi, però: resterete meravigliati! Perché? Guardate un po’ qui:

Eccola, Claudia Gerini all’incirca 13 anni. Una foto del passato, c’è da ammetterlo, davvero deliziosa. E che, soprattutto, ci permette di capire che, nonostante siano passati anni, l’attrice romana è sempre splendida. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo!