Avete mai visto la compagna di Emerson Palmieri? Sui social, ci sono diversi scatti di coppia: sono formidabili e lei è bellissima!

Manca davvero pochissimo e, finalmente, assisteremo alla grandissima ed attesissima finale di questi Europei 2021. A partire dalle ore 21 di oggi, Domenica 11 Luglio, in diretta da Wembley, gli azzurri di Roberto Mancini sfideranno gli inglesi di Gareth Southgate. Chi avrà la meglio? Chi lo sa! In attesa di scoprirlo, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui nostri eroi? Stando a quanto si apprende da alcune probabili formazioni trapelate sul web, sembrerebbe che a difendere la nostra porta, insieme a Bonucci e Chiellini, ci sarà anche lui: Emerson Palmieri. Avete letto proprio bene, si! Il calciatore brasiliano naturalizzato in Italia farà in modo che la rete azzurra non venga violata. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, il buon Emerson Palmieri ha una compagna?

Cosa sappiamo sulla vita privata di Emerson Palmieri? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, il difensore della Nazionale azzurra è felicemente fidanzato. Ed è anche padre di uno splendido bambino. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi!

Emerson Palmieri, chi è la sua compagna? È giovanissima ed è bellissima: che incanto!

In attesa di poter scoprire cosa accadrà questa sera e se, soprattutto, Emerson Palmieri sarà un giocatore della Serie A a partire dalla prossima stagione, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Da quanto si apprende dal web, l’attuale difensore della Nazionale azzurra e del Chelsea è nato il 3 Agosto del 1994 a Santos, in Brasile. E, a quanto pare, sin da bambino, la sua più grande passione è stata proprio quella del pallone.

Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Ebbene. Come dicevamo precedentemente, Emerson Palmieri è felicemente impegnato. Ed è padre di un bambino. Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sulla sua compagna. Da quanto si legge, sembrerebbe che lei si chiami Isadora. E che la sua storia d’amore con il calciatore sia iniziata quando era davvero giovanissimi. Nel 2018, infine, sono diventati genitori del loro primogenito. Voi, però, l’avete mai vista? Sul profilo social ufficiale del calciatore, abbiamo rintracciato alcuni scatti. Vi assicuriamo: è bellissima! Eccola:

Sono davvero una bellissima coppia, vero?