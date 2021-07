Sapete già vero chi è il padre di Federico Chiesa? E’ stato uno dei più grandi attaccanti italiani della sua generazione: la somiglianza tra papà e figlio è sorprendente!

C’è grande attesa per la finale degli Europei 2020: l’Italia e l’Inghilterra sono le finaliste di questa competizione. Uno dei protagonisti indiscussi della nazionale italiana è senza dubbio lui, Federico Chiesa. Ha sbloccato il punteggio delle gare contro l’Austria e la Spagna: gli azzurri riusciranno a conquistare il titolo di migliori d’Europa? Intanto, Federico Chiesa con la partita dell’Austria ha eguagliato, dopo 25 anni, suo papà Enrico: sono diventati la prima coppia padre-figlio a segnare all’Europeo. Ma sapete chi è il padre di Federico? L’avete mai visto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Federico Chiesa, suo padre è stato uno dei più grandi attaccanti italiani: la somiglianza è incredibile

Federico Chiesa è il figlio di Enrico, celebre ex calciatore, autore di 138 reti in Serie A. Enrico Chiesa è annoverato tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione: è lui che ha trasmesso la passione per il calcio ai suoi due figli maschi, Federico e Lorenzo.

Leggi anche Federico Chiesa insieme a sua madre: lo scatto non passa inosservato, sono bellissimi!

Nei giorni seguenti al famosissimo titolo che hanno ricevuto papà e figlio, è spuntato un dolcissimo video del passato di Enrico Chiesa e suo figlio, piccolissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da nicoleonardo_98 (@leonicoletti_98)

Un dettaglio è sorprendente è la somiglianza, oggi, tra Enrico e Federico. Resterete a bocca aperta:

Anche Lorenzo, nato nel 2004, è entrato a far parte del mondo del calcio. Gioca nelle giovanili della Fiorentina, secondo quanto apprendiamo dal portale Transfermarkt.

“Aver accompagnato la carriera di Enrico, nella sua crescita di uomo e di calciatore, mi ha donato grande felicità, ma quando ci sono di mezzo i figli le emozioni sono più intense. Oggi sono loro i protagonisti” furono le parole di mamma Francesca in un’intervista a Il Giornale.