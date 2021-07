Giorgio Chiellini, forse non tutti lo sanno, ma l’amatissimo calciatore è laureato: sapete in che cosa?

Amatissimo calciatore, Giorgio Chiellini è il difensore della Nazionale, di cui è capitano. Proprio questa sera, l’Italia, scenderà in campo per confrontarsi con L’Inghilterra. La partita di questa finale degli Europei 2020 è attesissima, chi riuscirà a trionfare? Lo scopriremo fra poche ore.

Chiellini è considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, e nella sua lunga carriera, i successi sono stati numerosi. Ma, forse, non tutti sanno, che l’amatissimo calciatore della Nazionale Italiana, è riuscito a conciliare la carriera sportiva con un eccellente percorso di studi. Dopo essersi diplomato presso il liceo Scientifico, ha anche ottenuto la laurea: lo sapevate? Sapete in cosa è laureato? Ve lo sveliamo noi!

Giorgio Chiellini, in cosa è laureato il calciatore? Non tutti lo sanno

Difensore della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini sta dando il meglio di sè, e con le sue imprese in campo, in questi Europei 2020, ci sta letteralmente conquistando. Ritenuto uno dei migliori difensori italiani della sua generazione, in questi anni, il suo talento è esploso!

Forse, però, non tutti sanno, che Chiellini è riuscito a conciliare alla carriera sportiva anche un eccellente percorso di studi. Infatti, il calciatore, dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico, nel 2010 si è laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Torino, e nel 2017 ha conseguito presso lo stesso ateneo la laurea magistrale in business administration.

Ebbene, eravate a conoscenza di questi traguardi? Non c’è da meravigliarsi, Giorgio Chiellini ha ottenuto grandi risultati nella sua vita, e ancora oggi è così!