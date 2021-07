Harry e Meghan, il clamoroso annuncio dopo la nascita di Lilibet: incredibile, nessuno se lo aspettava

Diventati da poco genitori per la seconda volta, Harry e Meghan sorprendono tutti: l’annuncio inaspettato dei duchi di Sussex.

La coppia formata da Harry e Meghan continua a far discutere: proprio a poca distanza dalla nascita della loro secondogenita Lilibet, arriva un clamoroso annuncio da parte dei duchi di Sussex.

Si tratta di una decisione molto particolare che, dato il peso dei personaggi coinvolti, non può essere esente da commenti: il rampollo dei Windsor e sua moglie, già genitori di Archie e Lilibet, hanno annunciato di non volere altri figli.

Tale scelta avrebbe ripercussioni sull’ambiente e per questo motivo la coppia è stata premiata come “sostenibile”.

Harry e Meghan, continuano i contrasti con William e Kate: l’annuncio dei duchi allontana ulteriormente le due coppie

I rapporti tra il figlio minore del Principe Carlo e il resto della Royal Family attraversano un periodo burrascoso che non accenna a terminare. Da quando Meghan e suo marito hanno rilasciato la tanto discussa intervista shock a Oprah Winfrey, sembrerebbe calato il gelo a Buckingham Palace. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia, in occasione dei funerali del Principe Filippo tra i due fratelli sarebbe avvenuta addirittura una lite feroce.

Nonostante i duchi di Sussex siano stati premiati per la scelta di non ampliare ulteriormente la famiglia, non sono mancate le critiche. Alcuni hanno ravvisato nella decisione lo stesso principio che spinse il regime cinese ad imporre alle famiglie un solo figlio.

Insomma, Harry e Meghan sempre più lontani da William e Kate che invece hanno già tre eredi e non escludono la nascita di un quarto figlio. Secondo voi tra i due fratelli e le due cognate tornerà il sereno prima o poi?