Avete mai visto la madre di Jorginho? Sul canale social del calciatore, spuntano gli scatti insieme: il loro legame è davvero incredibile!

Mancano ancora pochissime ed assisteremo alla grandissima finale tra Italia ed Inghilterra. Chi tra le due squadre avrà la meglio e, quindi, si aggiudicherà il premio di questi Europei? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo: è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più sui nostri ‘eroi’. Stando a quanto si apprende da alcune probabili formazioni apparse sul web, sembrerebbe che a centrocampo, ancora una volta, Roberto Mancini abbia deciso di fare nuovamente affidamento su Jorgihno. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. Avete mai visto sua madre, però?

È proprio spulciando il suo canale social ufficiale, sul quale è attivissimo, che siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti di Jorgihno in compagnia di sua madre. Voi l’avete mai vista? CI pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che tra i due, com’è giusto che sia, intercorra un rapporto davvero speciale.

Jorginho, avete mai visto sua madre? È un’ex calciatrice

Tra ogni mamma e figlio, lo sappiamo, c’è un rapporto e legame davvero speciale. Quello che, però, c’è tra Jorgihno e la sua splendida mamma lo è ancora di più. Perché? La risposta è piuttosto semplice: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che anche la madre del calciatore brasiliano sia un’ex calciatrice. E che sia stata proprio lei ad introdurlo in questo mondo e ad aiutarlo quando lui aveva seriamente intenzione di abbandonarlo. Stiamo parlando esattamente di Maria Tereza Freitas. A questo punto, però, ci chiediamo: voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela, state tranquilli!

Abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram ufficiale di Jorgihno in attesa della gran finale e siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia di sua madre. Siete curiosi di vederla? Eccola a voi!

In questo scatto, datato 2019, Jorgihno e sua madre sono abbracciati e sorridente. Insomma, sono bellissimi insieme. E si capisce chiaramente quanto i due siano estremamente legati.