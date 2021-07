In questo tenero scatto del passato il famoso volto televisivo era piccolissimo! Correvano gli anni ’90: riconoscete l’ex gieffina in foto?

In questa fotografia era piccolissima. Correvano gli anni ’90 quando l’ex concorrente del GF VIP scattava questa fotografia al mare. Quel viso così dolce e furbetto con gli anni non è affatto cambiato: avete capito di chi si tratta? Benedetta Mazza ha pubblicato lo scorso maggio questa foto del passato. Parliamo del famoso volto televisivo che negli scorsi anni ha partecipato anche al reality più amato dagli italiani. La bellissima Benedetta Mazza ha vinto tantissimi concorsi di bellezza: è arrivata, inoltre, quinta a Miss Italia 2008! Nella foto che vi abbiamo mostrato era già incantevole: vi mostriamo il post e riportiamo le sue parole!

In questa foto era piccolissima, correvano gli anni ’90: riconoscete l’ex gieffina?

Benedetta Mazza qualche mese fa ha mostrato a tutti i suoi fan una sua fotografia da piccolina. Era incantevole negli anni ’90, quando aveva solo pochi anni di vita. La classe ’89 oggi è una bellissima donna, amata e seguita dagli italiani.

“Piccola Benny felice. Con occhi a mezza luna In attesa di farsi spalmare la crema e lanciarsi in piscina” è la didascalia del post pubblicato. ‘Back to 90s’ scrive l’ex concorrente del GF VIP: vorrebbe davvero ritornare indietro nel tempo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Mazza 🌈 (@benedettamazza)

Ricordiamo che la giovane Benni nel reality coltivò un ‘particolare’ rapporto con Stefano Sala. Non conosciamo dettagli sulla sua vita privata oggi: nel 2020 si mostrava al fianco di Omar Hassan, pittore e puglie italo egiziano. Non sappiamo se la coppia oggi è ancora unita.

Benedetta dopo il GF VIP è diventata la presentatrice di QVC Italy, come scrive su Instagram. Si tratta di un canale presente al numero 32 del Digitale Terrestre e 475 di Sky!