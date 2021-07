Romina Power ha condiviso un incredibile scatto del passato e si è lasciata andare ad un ‘disperato appello’: cos’è esattamente accaduto.

Oltre che vantare un successo davvero impressionante per la sua lunga ed immensa carriera ed, ovviamente, anche per la sua voce d’angelo, Romina Power decanta di un seguito clamoroso anche, e soprattutto oseremmo dire, sul suo canale social ufficiale. Sempre attiva e dedita a condividere dolci ricordi con i suoi sostenitori, l’ultimo risale a qualche ora fa quando ha mostrato la sua ‘casa nel bosco’, la cantante americana non perde mai occasione di poter far entrare il suo pubblico social nelle sue giornate, nel suo passato ed, ovviamente, nella sua vita.

Leggi anche –> Romina Power ‘mostra’ la casa nel bosco: “Costruita per crescere i nostri figli”, rivelazione a sorpresa

Proprio qualche ora fa, ad esempio, attraverso un delizioso scatto del passato, Romina Power si è lasciata andare ad un ‘disperato’ appello social. Cos’è successo? Nulla di grave, state tranquilli! A quanto pare, però, sembrerebbe che la cantante sia seriamente intenzionata a riallacciare i rapporti con il suo passato. Talmente intenzionate che, pensate, a corredo del post in questione ha scritto: “Vi prego, contattatemi”. Siete curiosi di sapere cos’è successo? State tranquilli, ci pensiamo immediatamente!

Romina Power, lo scatto del passato e l’appello sui social: cos’è successo

Quante volte vi è capitato di imbattervi sul profilo social ufficiale di Romina Power e di vedere deliziosi scatti del passato? Tantissime volte, ne siamo certi! Anche perché, come dicevamo poco fa, la cantante ama particolarmente interagire e comunicare con i suoi sostenitori. E così, spesso e volentieri, pubblica scatti appartenenti agli anni addietro. L’ultimo, ad esempio, risale proprio a qualche ora fa. Quando, attraverso un vero e proprio scatto del passato, la cantante si è lasciata andare ad un ‘disperato’ appello social.

Leggi anche –> Romina Power, un nuovo amore nell’aria? L’artista vedovo si fa avanti: “Al Bano geloso”

“Vi prego contattatemi”, scrive Romina Power a corredo di questo post. Che, leggendo con attenzione la didascalia, sembrerebbe raffigurare una scolaresca degli anni ’88 della base dell’aeronautica militare statunitense a San Vito dei Normanni. Sia chiaro: non sappiamo perché la cantante americana abbia deciso di condividere questa foto e, soprattutto, perché abbia lanciato questo appello. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe davvero intenzionata a ritrovare le persone delle foto. Tanto è vero che chiunque si riconoscesse, li ha invitati a contattarla tramite suo indirizzo email.

A distanza di qualche ora, poi, Romina Power ha pubblicato un’altra foto che mostra l’altro lato delle foto. È proprio qui che si legge chiaramente che ciascune di esse sono indirizzate ad Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina scomparsa agli inizi degli anni ’90.