Sta per diventare papà: la fidanzata del giocatore della Nazionale è incinta, la tenerissima foto col pancione

Cicogna in arrivo per il giocatore della Nazionale azzurra che questa sera disputerà la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

Siamo giunti finalmente alla fatidica data della finale di questo campionato europeo che vedrà battersi per l’agognato titolo la nostra amatissima Nazionale e l’Inghilterra. In queste settimane gli azzurri hanno dato il meglio di sé e tra poche ore sapremo chi porterà a casa la vittoria.

Come accade sempre in questo genere di tornei, grande è la curiosità nei confronti dei suoi protagonisti: i nostri calciatori sono amatissimi e la loro vita privata interessa quasi quanto le loro gesta in campo. Uno di loro, ad esempio, a breve diventerà papà: proprio così, la sua fidanzata è incinta! Sapete di chi si tratta?

Sarà papà a breve: il difensore della Nazionale e la sua fidanzata attendono un figlio

Il bravissimo giocatore in questione è Francesco Acerbi, difensore della Lazio. Lui e la sua compagna Claudia Scarpari si sono conosciuti al mare l’anno scorso, dopo il primo lockdown. Un amore che ha contribuito a restituire gioia al campione dopo che nel 2013 ha dovuto affrontare il dramma di un tumore fortunatamente superato.

Intervistata da LazioPress.it a dicembre del 2020, Claudia, avvocatessa mantovana già madre di due bambini, raccontò: “Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha, però so che da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani”.

Poco prima dell’inizio di Euro 2020, Acerbi pubblicò sul suo seguitissimo profilo Instagram una tenerissima foto che li ritrae insieme: nello scatto lo si vede baciare il pancione della sua Claudia e nella didascalia un messaggio pieno d’amore per lei. “Ho avuto la fortuna di incontrare l’amore della mia vita. Non è soltanto la mia donna ma anche un’amica, che nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza”, si legge nel post.

In bocca al lupo all’Italia per stasera e tantissimi auguri alla splendida coppia!