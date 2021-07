La ricordate ad Amici? La cantante è stata presente nella quinta edizione: dopo ben 15 anni appare così!

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, proprio quest’anno, alla sua ventesima edizione. Un’edizione che ha visto trionfare la bellissima e bravissima Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere dopo venti anni. Quando il talent ha avuto il suo debutto, era chiamato Saranno Famosi, ma col tempo, è stato poi cambiato in Amici. In questi anni, sono molti i talenti usciti dal programma di Maria De Filippi.

Molti sono andati avanti, migliorando la propria arte, ma ci sono stati anche ex allievi che hanno deciso di percorrere un futuro professionale diverso. Ricordate la cantante Rita Comisi? L’abbiamo vista nella quinta edizione. Da allora sono passati circa 15 anni, sapete com’è oggi? Seguiteci!

E’ stata una cantante di Amici 5, la ricordate? Dopo ben 15 anni si mostra così

In venti anni, Amici di Maria De Filippi ha ‘sfornato’ numerosi talenti. Ballerini e cantanti sono stati al centro dell’attenzione dei telespettatori del talent show, e ricorderemo, all’inizio, nei primi anni, vi era presente anche la categoria recitazione e diverse altre nel corso degli anni successivi, poi eliminate.

Come abbiamo anticipato, sono stati davvero tantissimi gli artisti che hanno vissuto questa magnifica esperienza. Tra i tanti allievi, ricordate la bellissima e bravissima Rita Comisi? La cantante ha fatto parte del talent nella quinta edizione, esattamente nell’anno 2005-2006. Rita riuscì, allora, ad arrivare in finale. Ma la domanda che sorge spontanea è questa: dopo circa 15 anni, come è oggi l’artista?

Nella seconda foto, la cantante è ad All together Now, dove, ha fatto esplodere lo studio!

Non sembra affatto esserci stato quel grande cambiamento, nonostante gli anni trascorsi. Rita appare in ottima forma, ed è bellissima, bisogna ammetterlo! Curiosando sul suo canale social, notiamo anche dei video pubblicati, in cui è intenta a cantare: la sua voce è pazzesca!