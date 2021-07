Amadeus e Giovanna, li avete mai visti nel giorno del loro matrimonio? Spunta lo scatto inedito in un giorno davvero speciale, meravigliosi!

Rivedremo Amadeus sul palco dell’Ariston alla conduzione di Sanremo 2022? Molti se lo augurano e, nonostante all’inizio sembrava certo l’addio, il “tris” sembra essere un’ipotesi sempre più concreta. Nel frattempo, però, possiamo vedere il conduttore su Instagram. Non tutti sanno, infatti, che Amadeus e la bellissima moglie Giovanna Civitillo hanno un profilo in comune su Instagram. Una pagina in cui condividono con i fan foto e video delle loro giornate, sia in ambito lavorativo che attimi di vita quotidiana.

LEGGI ANCHE —->Amadeus, il retroscena che non tutti conoscono: “Certi traumi ti restano addosso”, non l’aveva mai raccontato prima

In questi giorni, la coppia ha mostrato ai fan alcuni momenti della bellissima vacanza in Sicilia e, poco fa, un nuovo post ha emozionato il web. Si, perché oggi 12 luglio non è una data qualsiasi per Amadeus e Giovanna: si tratta dell’anniversario di matrimonio! E, in occasione di questa giornata, sui social sono apparsi alcuni scatti del giorno delle nozze. Guardiamoli insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Amadeus e Giovanna nel giorno del loro matrimonio: spunta una foto bellissima, oggi è l’anniversario!

“12 anni di NOI”. Il 12 luglio 2009 Amadeus e Giovanna Civitillo sono convolati a nozze! E nel dodicesimo anniversario di matrimonio, la coppia ha condiviso un dolcissimo ricordo di quel giorno, sul proprio seguitissimo canale social. Li avete mai visti da sposi? Eccoli insieme, felicissimi, al momento del taglio della torta:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Eh si, davvero incantevoli! E innamoratissimi, allora come adesso. Dopo 12 anni, Ama e Giovanna sono super uniti e complici: dal loro amore è nato, nel 2009, Josè Alberto. Si tratta del secondo figlio del conduttore, già papà di Alice, oggi 23 enne, nata dal matrimonio con la prima moglie Marisa di Martino.

Ad Amadeus e Giovanna vanno i nostri migliori auguri di cuore per un felice anniverario!