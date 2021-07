Avete mai visto il figlio di Arnold Schwarzenegger, Joseph? Impossibile non notare la somiglianza!

Impossibile non amarlo, Arnold Schwarzenegger è circondato dall’amore dei suoi fan, che sono milioni e milioni. Fin da giovanissimo si è imposto come uno dei maggiori culturisti del mondo. Con il suo fisico super atletico, è entrato nel mondo del cinema. Arnold è considerato tra gli interpreti più rappresentativi dei film d’azione.

Leggi anche Arnold Schwarzenegger operato al cuore: l’annuncio è arrivato poche ore fa

Attore, produttore cinematografico, ex culturista, si è anche avvicinato alla politica, ed è un grande imprenditore. Nella sua vita, l’attore è riuscito a spaziare in diversi ambiti professionali, ottenendo il successo, ogni volta. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, perchè, Schwarzenegger è una vera star, ma cosa sappiamo, invece, di lui? Anche la sua vita privata non è affatto nascosta. Sappiamo, l’attore ha cinque figli, di cui uno, Joseph, venuto al mondo dalla relazione con l’ex governante: ma l’avete mai visto? Sono identici!

Avete mai visto Joseph, il figlio 23enne di Arnold Schwarzenegger?

Amatissimo attore, con una carriera alle spalle immensa, Arnold Schwarzenegger, è considerato tra gli interpreti più rappresentativi dei film d’azione. La celebrità è arrivata dall’interpretazione del barbaro guerriero Conan, e successivamente entrando a far parte del primo film della esalogia di Terminator, cui hanno fatto seguito altri. Conosciamo praticamente tutto della sua carriera professionale, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata?

Leggi anche Arnold Schwarzenegger, splendido annuncio a sorpresa della figlia Katherine: grandissima emozione

L’attore ha ben cinque figli, di cui quattro avuti dalla relazione con la sua ex moglie, e Joseph, nato dalla relazione con la sua ex governante. Il ragazzo ha oggi 23 anni, e se non l’avete mai visto, tenetevi pronti, perchè sono identici! Osservate qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joseph Baena (@projoe2)



Cosa ne pensate di questo scatto? Arnold e suo figlio si somigliano tantissimo. Hanno anche lo stesso fisico muscoloso, e spesso, com’è possibile vedere dalle foto su instagram, si allenano insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joseph Baena (@projoe2)



Joseph ha ereditato dalla star di Hollywood la passione per il bodybuilding, e il suo fisico ben scolpito ne è la prova.