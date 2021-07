Ballando con le stelle 2021, dopo Morgan spunta anche il suo nome: la famosa comica potrebbe entrare a far parte del cast!

Ballando con le stelle tornerà presto. Fervono i preparativi per quella che si annuncia come un’edizione davvero intrigante dello show: Milly Carlucci sta lavorando per la scelta del cast. Le aspettative non saranno affatto deluse perchè la lista dei papabili concorrenti è davvero incredibile. La sedicesima edizione di Ballando con le stelle comincerà il prossimo 16 ottobre: chi si metterà alla prova sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico? E’ arrivata un’indiscrezione bomba che riguarda proprio uno dei probabili concorrenti! Sentite di chi si tratta: una sorpresa enorme.

Ballando con le stelle 2021, dopo Morgan spunta anche il suo nome: potrebbe essere lei la prossima concorrente

“C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021” scrive TPI. Il portale ha fatto sapere che, a grandissima sorpresa, Morgan è entrato a far parte del cast dello show di Milly Carlucci. Secondo quanto si legge, il cantautore è il primo nome certo nel cast dei ballerini della sedicesima edizione del programma.

L’eclettico cantante è pronto a tornare nello studio di Milly Carlucci: nel lontano 2016 fu protagonista per una serata di Ballando con le stelle, fu ballerino ospite per una sola notte. A quanto pare tornerà per coprire il ruolo di ballerino in tutta l’edizione! Come se la cava Morgan? Il pubblico di Rai Uno non ha dubbi: con lui ci sarà da divertirsi! Anche TV Blog rivela interessanti curiosità sulla prossima edizione di Ballando con le stelle: un altro nome che circola, che interessa al programma, è quello della simpaticissima comica. Sabina Guzzanti potrebbe diventare una prossima concorrente di Ballando? Per il momento nulla è stato confermato: restiamo in attesa della lista del cast ufficiale.

