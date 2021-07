Carla Fracci, retroscena da brividi sulla sua morte: il ricordo straziante degli ultimi momenti di vita

A distanza di poco meno di due mesi dalla sua morte, il marito di Carla Fracci si lascia andare ad un retroscena straziante sui suoi ultimi momenti di vita.

Era il 27 Maggio scorso quando la notizia della morte di Carla Fracci ha gelato tutti. Come ricorderete, pochi istanti prima si era detto che le sue condizioni di salute fossero gravi. E che fossero precipitate da un momento all’altro. Qualche ora dopo, però, la drammatica notizia: l’etoile della danza italiana si è spenta all’età di 87 anni per un tumore maligno che combatteva da tempo. Un evento davvero tragico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti i suoi ammiratori, tutti!

A distanza di poco meno di due mesi dalla sua morte, suo marito si è lasciato andare ad un racconto straziante sugli ultimi istanti di vita della Fracci. Proprio nel corso del Festival Internazionale della Danza 2021, svoltosi a Nepi, comune in provincia di Viterbo, dal 1 al 3 Luglio, Beppe Menegatti ha ricordati gli ultimi giorni della sua amata compagna. Lasciandosi andare, come dicevamo, a delle parole davvero da brividi.

Carla Fracci, retroscena da brividi sulla sua morte: il racconto di suo marito

È proprio nel corso del corso del Festival Internazionale della Danza 2021 che Beppe Menegatti, marito e compagno di vita di Carla Fracci, si è lasciato andare ad un racconto straziante sugli ultimi giorni di vita della sua amata moglie. “Io ho avuto una strada meravigliosa da percorrere con questa donna straordinaria che era Carla”, ha iniziato a raccontare il buon Menegatti. Sottolineando, inoltre, quanto l’animo dell’etoile della danza italiana fosse buono. E, soprattutto, mirato ad aiutare chi ne avesse bisogno. “Se n’è andata un pochino in anticipo rispetto a quello che si poteva pensare. Per tutti è stata una sorpresa: per la famiglia, ma anche i teatranti e per tutto il mondo”, ha continuato a dire.

È proprio dopo aver detto queste parole, poi, che Beppe Menegatti si lascia andare ad un ricordo straziante degli ultimi giorni di vita di Carla Fracci. Sembrerebbe, infatti, che l’etoile sia spirata tra le braccia di Francesco, suo unico figlio. “È morta perché ha riconosciuto di essere fra le braccia di suo figlio, Francesco. E quando ci ha lasciati, lei aveva questa presenza precisa di donna definitivamente irrisolta che lasciava la vita fra le braccia del figlio”, ha ricordato. Concludendo: “È stato un momento amarissimo e dolcissimo insieme”.

Insomma, un racconto davvero straziante. Cosa ne pensate?