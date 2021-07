Catena Fiorello, il lutto che l’ha segnata: il commovente ricordo del papà, parole da brividi

Momento nostalgico per Catena Fiorello che, in occasione della vittoria dell’Italia agli Europei 2021, dedica al papà un dolce ricordo.

Rosario e Beppe Fiorello sono sicuramente due icone della tv e del cinema italiano: da quando tanti anni fa lavoravano nei villaggi turistici, i fratelli siciliani originari di Catania ne hanno fatta di strada e oggi sono due volti amatissimi dal pubblico.

Moltissimi sanno che hanno anche due sorelle, Anna e Catena. Quest’ultima è un’affermata scrittrice, autrice e conduttrice tv ed è la terzogenita della famiglia Fiorello.

Dopo aver sofferto molto per la morte del suo compagno Attilio dovuta ad una gravissima malattia, nel 2011 Catena si è fidanzata con l’avvocato pugliese Paolo Spalluto.

Quello per l’uomo che amava non è stato però l’unico lutto che ha segnato la simpaticissima Catena: proprio ieri sera, dopo la finale vinta dall’Italia contro l’Inghilterra agli Europei 2021, la scrittrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un malinconico ricordo del suo papà che non c’è più.

Catena Fiorello, il dolore per la mancanza del papà: il post pieno di nostalgia

Sotto ad una foto che la ritrae anni fa insieme all’amato genitore, la sorella di Rosario, Beppe e Anna ha voluto esprimere tutta la nostalgia per i ricordi a lui legati soprattutto in un’occasione così particolare come le partite della Nazionale italiana.

“L’euforia degli altri a me fa un effetto strano, mi fa scoppiare una gran malinconia”, scrive Catena ricordando cosa avrebbe fatto o detto il padre nel vedere l’Italia vincere una competizione così importante. “Stasera ti saresti affacciato al balcone e avresti commentato coi vicini di casa”, si legge nella didascalia all’immagine.

“La felicità è parente della nostalgia. Non siamo mai felici del tutto, se qualcuno manca. E quel qualcuno stasera sei tu, papà”, aggiunge la scrittrice. Parole strazianti e cariche di tristezza, riflessioni dolorose che Catena ha espresso a cuore aperto sul suo seguitissimo profilo.