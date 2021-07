In questo articolo vi parliamo di Arianna Bergamaschi: sapete che la mamma è anch’essa una famosa cantante?

Arianna Bergamaschi è una cantante, oltre che attrice e conduttrice. È nata a Milano l’11 novembre 1975 ed ha 45 anni. La sua carriera inizia molto presto: da giovane, infatti, partecipa a Fantastico 2 e 3, oltre che allo sceneggiato Rai I Promessi Sposi del 1989. Nel 1990, invece, viene scelta come cantante testimonial Disney per l’Italia. Con l’azienda statunitense firma un contratto quinquennale, durante il quale incide 4 album e diverse compilation. In questo periodo, oltre a collaborare per il settimanale Topolino , è ospite anche in numerosi programmi televisivi, come Big!, Disney Club, Domenica in, Telethon e tanti altri ancora.

In seguito lavora come conduttrice sia in televisione che in radio. Nel 1992 è inviata insieme a Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi per la Rai a Parigi per l’inaugurazione del parco divertimenti Euro Disneyland. Nel ’98 partecipa a Sanremo Giovani, classificandosi al terzo posto con Ritorna , mentre l’anno dopo partecipa al Festival di Sanremo, posizionandosi al quarto posto della Categoria Nuove Proposte con C’è che ti amo.

Negli anni duemila partecipa a diversi programmi televisivi, quali La Corrida, Piazza Grande e altri ancora. Arianna ha collaborato con artisti di calibro internazionale, come Pitbull, Shaggy, Flo Rida e molti altri ancora. Di recente ha pubblicato il singolo Beautiful Angel.

Chi è Arianna Bergamaschi, è figlia di una cantante famosa

Sapete che la cantante Arianna Bergamaschi è figlia d’arte? È infatti figlia della cantautrice Graziella Caly, conosciuta anche come Pitù, Grace o Nuvola. Graziella ottenne il primo contratto discografico con la Fonit Cetra, con cui pubblicò l’album Sognando al chiaro di luna e il famoso singolo Sayonara. Con il nome d’arte Pitù divenne famosa soprattutto in Germania. Ha vinto il Festival della Canzone Siciliana, ha partecipato al Festival delle cantautrici, al Festival di Zurigo, mentre nel 1970 forma il gruppo de Gli Aquarius, in seguito al successo ottenuto dal famoso brano Aquarius . Nel 1979 uscì un singolo molto seguito nelle TV di allora: Sono donna anch’io. Graziella è stata la prima insegnante della figlia Arianna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Bergamaschi (@ariannathesinger)

Per quanto riguarda la vita privata di Arianna Bergamaschi, la cantautrice è molto riservata, ma sappiamo che è sposata con Olivier Francois. I due si sono sposati nel 2014 dopo 7 anni di fidanzamento. Lui è un manager francese. Nel 2016 hanno avuto anche un figlio.