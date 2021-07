Elettra Lamborghini, imprevisto in volo: “Bloccati a Ibiza”, cos’è successo

L’iconica Elettra Lamborghini informa i fan su quello che le è accaduto in aereo: la cantante racconta di essere bloccata a Ibiza.

Sempre allegra e sorridente, Elettra Lamborghini non manca mai all’appuntamento con i suoi fan che tiene costantemente aggiornati via social. Una vita molto intensa la sua e quella di suo marito Afrojack: la coppia si trovava ad Ibiza questo weekend e dalla splendida isola delle Baleari ha seguito sia la finale di Wimbledon che quella degli Europei 2021.

Leggi anche——>>>Elettra Lamborghini, annuncio inaspettato: “Era da tempo che me lo chiedevate”, caos sui social

E’ proprio Elettra a mostrare in alcune stories su Instagram alcuni momenti della vacanza nella splendida villa in cui ha allogiato insieme al marito. Il relax goduto in questi giorni è stato però interrotto da un imprevisto avvenuto in aereo al ritorno in Italia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elettra Lamborghini: “Siamo dovuti tornare indietro”, è accaduto sul volo da Ibiza

Dopo aver condiviso con i follower vari scatti e video dei momenti trascorsi sulla fantastica isola spagnola, la famosa ereditiera si è messa in viaggio per tornare in Italia. Ed ecco che si è verificato l’impensabile!

Leggi anche——->>>>Elettra Lamborghini, momento molto duro: “Cercavo di non darlo a vedere”, cosa è successo

“Cinque minuti dopo che siamo partiti siamo dovuti tornare indietro (stasera ho un concerto) perché il nostro aereo…si è incendiata la bombola”, spiega Elettra in una story su Instagram, aggiungendo che proprio questa sera dovrebbe esibirsi in concerto e che spera di farcela in tempo ad essere sul palco.

A proposito, come fa sapere lei stessa in un post pubblicato in questi minuti, il suo brano “Pistolero” è certificato platino! D’altronde non era difficile immaginare questo importante traguardo per una delle canzoni più ascoltate di quest’estate 2021.

Un successo meritatissimo, congratulazioni ad Elettra e in bocca al lupo per la ‘disavventura’ di oggi!