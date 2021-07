Filippo Bisciglia, il dramma che ha fortemente segnato i suoi anni d’infanzia: la sua rivelazione è davvero choc, cos’è successo.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Temptation Island? Dopo gli incredibili colpi di scena che il docu-reality ci ha riservato nel corso del secondo appuntamento, sembrerebbe proprio che quello di stasera sarà ancora più imperdibile. Ovviamente, al suo timone, ci sarà sempre lui: Filippo Bisciglia. Come da diversi a questa parte, infatti, il simpaticissimo conduttore romano sarà la colonna portante di un nuovo viaggio dei sentimenti.

Sapete, però, che, quando era davvero piccolissimo, Filippo Bisciglia ha vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a ‘Io e te’, trasmissione di Pierluigi Diaco andata in onda su Rai Uno fino ad un anno fa. È proprio alla colonna portante del programma che l’ex gieffino ha raccontato la malattia che l’ha colpito dai due ai quattro anni.

Filippo Bisciglia, il dramma che l’ha segnato: racconto da brividi

È proprio nel corso della sua intervista a Pierluigi Diaco, datata 2020, che Filippo Bisciglia non ha perso occasione di poter ricordare il dramma vissuto dall’età di due ai quattro anni. E che, come specificato dal diretto interessato, l’ha fortemente segnato e permesso di ‘creare’ il carattere che adesso ha. “Secondo me, mi ha formato. Io qualsiasi cosa faccio, cerco di farla al massimo. Mi ha segnato, si, ma mi ha anche formato”, ha detto Filippo Bisciglia a ‘Io e Te’. Cos’è successo, però?

“Da piccolo ho avuto il morbo di Perthes, una forte decalcificazione all’anca. Se ne accorse mia mamma, perché ogni volta che mi infilava le m*****ine, mi diceva che iniziavo a piangere”, ha iniziato a raccontare il conduttore di Temptation Island al buon Diaco. Svelando, inoltre, di essere stato immobile, senza quindi la possibilità di camminare, per circa due anni. Insomma, un dramma davvero incredibile. E che, come sottolineato dal diretto interessato, l’ha reso l’uomo che è adesso.

