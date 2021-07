Francesco Monte, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: quello che è successo ha spiazzato tutti.

Amatissimo volto della televisione italiana, Francesco Monte oggi è popolarissimo. L’abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione ad Uomini e donne, dove, diversi anni fa, vi ha fatto parte in veste di tronista. In seguito, è stato al centro del gossip per la sua relazione con la bellissima Cecilia Rodriguez, poi terminata.

Negli ultimi anni, Monte ha deciso di percorrere la strada della musica, e ha iniziato a lavorare con costanza per portare avanti il suo sogno. Proprio a tal proposito, è successo qualcosa che nessuno si aspettava: l’abbiamo appena saputo.

Francesco Monte, nessuno l’avrebbe mai immaginato: grande traguardo per l’artista

In seguito a questa esperienza, ha trovato un suo spazio nel mondo dello spettacolo. L'ex tronista, per un periodo, si è trovato al centro del gossip per la sua relazione con Cecilia Rodriguez, poi conclusa, davanti a tutta Italia.

In questi ultimi anni, Monte ha partecipato a diverse trasmissioni, infatti, l’abbiamo visto a L’Isola dei famosi, e al Grande Fratello Vip nel 2018, e a Tale e quale show, dove, ha fatto esplodere il palco con le sue esibizioni. Ormai lo sappiamo benissimo, Francesco si è immerso in un nuovo spazio professionale, ovvero la musica. E proprio a tal proposito, c’è una notizia dell’ultima ora.

Sembrerebbe che, sia sbarcato in Polonia, dove, al The Summer Tour Of Two Festival, la manifestazione canora polacca che si tiene ogni estate, ha cantato il brano Nel Blu dipinto di Blu. Un grande traguardo per l’artista, dopo il successo dei singoli Siamo già domani e Work This Out, cantato con Lee Ryan.