Le Iene, indiscrezione bomba: al posto di Alessia Marcuzzi proprio lei, l’amatissima cantante!

Le Iene, indiscrezione bomba: al posto di Alessia Marcuzzi potrebbe esserci proprio lei, l’amatissima cantante! Tutti i dettagli.

Una notizia che ha sconvolto tutti, quella dell’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi. Con un post condiviso sul suo canale social ufficiale, lo scorso 30 giugno la conduttrice ha comunicato che la sua avventura a Mediaset si è conclusa, dopo ben 25 anni. 25 anni al timone di alcune delle trasmissioni più amate degli italiani, dal Festivalbar a Mai dire gol, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Senza dimenticare le Iene!

Ed è proprio del programma di Davide Parenti che vogliamo parlarvi. Secondo una indiscrezione lanciata nelle ultime ore da TV Zoom, la sostituta della Marcuzzi potrebbe essere una cantante super amata. Scopriamo i dettagli.

Le Iene, indiscrezione bomba: addio ad Alessia Marcuzzi, al suo posto potrebbe arrivare una cantante super amata

Chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi al timone de Le Iene? In tanti se lo sono chiesti dopo la notizia dell’addio della conduttrice a Mediaset. Ebbene, secondo TV Zoom, il pole position per condurre l’amatissima trasmissione ci sarebbe Elodie! La cantante, ex allieva di Amici, avrebbe anche già accettato, come riporta il Tv Zoom, ma si sarebbe resa disponibile solo dal prossimo gennaio, essendo impegnata con la musica.

Riuscirà Davide Parenti a “conquistarla” già dal prossimo autunno? Non ci resta che attendere notizie ufficiali. C’è da capire se, oltre alla Marcuzzi, anche Nicola Savino saluterà il programma: pare infatti che il conduttore voglia prendersi una pausa e dedicarsi al nuovo programma Ritorno a scuola.

Insomma, un cast da rifare completamente! Ma voi cosa ne pensate di questa indiscrezione? Vi piacerebbe vedere Elodie nell’inedito ruolo di conduttrice a Le Iene? Ricordiamo che la bellissima 31 enne è diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici 15, dove si è classificata seconda. Da lì, l’inizio di una carriera brillante, ricca di successi!