Avete mai visto la casa da sogno di Leo Messi? Alcuni dettagli sono davvero sorprendenti: lusso e comfort, resterete senza parole!

Lionel Andres Messi Cuccittini, detto Leo Messi, è uno dei calciatori più forti e famosi al mondo! L’argentino ha conquistato in questo 2021 il primo trofeo in carriera con la maglia della Nazionale albiceleste. Dopo anni di sofferenze e finali perse, finalmente insieme ai suoi compagni oggi può esultare. Ma Messi, d’altronde, ne ha vinti di riconoscimenti importanti: con ben cinque palloni d’Oro all’attivo, è considerato un campione a livello mondiale. E’ impossibile trovare qualcuno che non lo conosca. Ma sapete dove vive il calciatore argentino? La sua casa è un vero sogno.

Avete mai visto la casa di Leo Messi? Lusso e comfort, resterete senza parole

Leo Messi ha una casa da sogno. Il campione argentino vive con sua moglie Antonella ed i suoi tre figli a 20 kilometri da Barcellona, in una piccola zona chiamata Bella Mar nella località di Castelldeles. La periferia in cui vive il campione è molto prestigiosa: in questa zona le case valgono intorno ai 5 milioni di euro.

Un profilo su Tik Tok che si chiama ‘videocuriosi’ ci mostra i dettagli della mega villa di Leo Messi. Il campione nel 2009 ha comprato la vecchia casa per 1 milione e 8 di euro, poi ne ha spesi 6 per la ristrutturazione e per adattarla a suo piacimento. La casa, leggiamo, sporge sulle colline catalane e vanta ogni tipo di comfort e lusso!

L’interno della casa è decorato in uno stile moderno con mura chiare e pavimenti in legno. Messi e la sua famiglia godono di una palestra, un giardino, un campo giochi, un campo da calcio ed una piscina. Ecco il video:

