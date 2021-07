Michele Morrone ha sbottato contro l’autrice di ‘365 giorni’: la donna ha criticato duramente l’Italia, ecco la reazione dell’attore.

Il celebre film erotico, 365 giorni, vede protagonista Michele Morrone. L’attore è diventato una vera e propria star internazionale con il suo ruolo da protagonista. Oggi è considerato uno degli uomini più desiderati dalle donne! Morrone si prepara a tornare con il secondo capitolo di 365 giorni ma non dimentica le sue origini. L’autrice dei romanzi di partenza del film ha fatto infuriare il celebre attore: Blanka Lipinska ha ammesso di odiare l’Italia. Ecco come ha reagito Michele!

Michele Morrone sbotta: l’attore infuriato con l’autrice di ‘365 Giorni’, cosa è successo

Il celebre attore, Michele Morrone, si prepara a tornare sulla piattaforma Netflix con il secondo capitolo di 365 giorni. Il film ispirato ai romanzi di Blanka Lipinska gli ha regalato un successo davvero enorme, a livello mondiale. Il Morrone però non dimentica le sue origini e nelle ultime ore si è trovato costretto a difendere la sua bella Italia.

Ma cosa è successo nel dettaglio? Secondo quanto riporta la versione polacca di Glamour, scrive Fanpage, l’autrice Blanka avrebbe criticato in maniera molto dura l’Italia. “Buongiorno amori. Sarà una bellissima giornata. Ci stiamo avvicinando al ritorno in patria e ne sono dannatamente grata, perché odio l’Italia, purtroppo odio l’Italia in tutto” sono state le sue parole, riportate da Fanpage. La scrittrice ha attaccato i ristoranti e gli alberghi italiani. “L’unica cosa buona di questo Paese è il vino e i miei bei attori. Questo è tutto. Spero di non tornare mai più qui. Vi auguro una buona giornata” sono state le parole di Blanka.

Queste dichiarazioni hanno fatto letteralmente infuriare Michele Morrone il quale ha deciso di dissociarsi dalle parole dell’autrice: “Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia. Amo il mio paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia”.