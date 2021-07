Rocky Balboa, retroscena e curiosità della saga cult della storia del cinema: incredibile!

I segreti della celeberrima saga di Rocky Balboa, personaggio cult del cinema interpretato dall’attore Sylvester Stallone.

Un personaggio leggendario che con i suoi film ha fatto sognare, emozionare, soffrire e gioire tante generazioni: chi non conosce Rocky Balboa, pugile italo americano che grazie all’amico campione del mondo Apollo Creed impara a credere e lottare con tenacia per la grande passione che ha per lo sport.

Una saga composta da ben 6 film: 6 storie che raccontano l’ascesa di un grande campione del ring, mosso innanzitutto dal cuore, prima che dal talento e dalla voglia di trionfare. Amicizia, amore, rispetto per l’avversario, determinazione, sacrificio: sono tanti i valori che Rocky Balboa sceglie come cardini della sua carriera di atleta.

Siete sicuri di sapere proprio tutto su questo cult del cinema mondiale?

Rocky Balboa: quello che non immaginavate sulla leggenda del cinema

Partiamo dal personaggio di Rocky, ideato proprio dal suo interprete Stallone: sapete a quale pugile reale è ispirato? Ebbene, si tratta di Chuck Wenner che nel 1975 sfidò Muhammed Alì.

Tutte le scene del primo “Rocky” in esterno sono state girate senza permessi: ciò ha fatto sì che le reazioni dei presenti fossero spontanee e non prevedibili.

In “Rocky 4”, la sfida con Ivan Drago fu combattuta per davvero: i colpi ricevuti costrinsero Sylvester Stallone a un ricovero in terapia intensiva.

Infine, le tartarughe dell’ultimo film “Creed II”, sono le stesse delle prime pellicole. I simpatici animaletti hanno infatti abbondantemente superato i 40 di età.

