Rosa Perrotta parla della sua nuova casa: è pazzesca, ha una stanza che tutte le donne vorrebbero

Sulle sue Instagram Stories, Rosa Perrotta ha parlato della sua nuova casa: è pazzesca, ha una stanza ‘particolare’, incredibile!

Per Rosa Perrotta, c’è da ammetterlo, questo è un periodo piuttosto impegnativo. Non soltanto perché, a distanza di quasi due anni dalla nascita del suo primogenito Domenico Ethan, sta per diventare mamma di un altro piccolo maschietto, ma anche perché, proprio in questi ultimi giorni, è alle prese con il trasloco. Pochi mesi fa, lo sappiamo, la famiglia Tartaglione si è trasferita a Milano per lavoro. Adesso, invece, ha deciso di cambiare casa. E di trovarne un’altra più grande e spaziosa. Ebbene: ci sono riusciti. È proprio in questi giorni Pietro e Rosa stanno iniziando il loro trasloco.

Attraverso una serie di Instagram Stories, Rosa Perrotta ha parlato della sua nuova casa. Ed ha svelato alcuni suoi ‘dettagli’. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe ci sia anche una stanza ‘particolare’. Ecco si che cosa parliamo.

Rosa Perrotta rivela alcuni dettagli della sua casa: è pazzesca!

Attivissima sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, solita a raccontare ogni cosa della sua vita e delle sue giornate, qualche ora fa Rosa Perrotta non ha perso occasione di svelare qualche dettaglio della sua nuova casa. Al momento, lei e Pietro sono alle prese col trasloco. E, nonostante manchino ancora il mobilio e l’arredamento, hanno già iniziato a spostare qualche cosa dal vecchio al loro Nuovo tetto. A questo punto, però, ci chiediamo: come sarà mai fatta? Ebbene. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. È attraverso una serie di Instagram Stories che l’ex tronista di uomini e donne ha svelato alcuni dettagli.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la nuova casa di Rosa e Pietro abbia ben tre stanze. Una, ovviamente, è quella matrimoniale. La seconda è dedicata ai bambini, che a quanto pare sta prendendo già forma. E la terza, invece, è davvero ‘particolare’. Sembrerebbe che questa terza stanza sia completamente dedicata a Rosa. Non soltanto, infatti, sarà una stanza del lavoro, ma anche quella dei trucchi e molto altro ancora.

Diteci la verità: chi donna non vorrebbe una stanza tutta per sè.